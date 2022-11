¿Fue Shakira? Artista famosa dice 'no' a participar en la inauguración de Qatar 2022

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La fiebre mundialista cada vez es más fuerte, y mientras las selecciones nacionales definen a los que viajarán a los Emiratos Árabes en busca de llevarse la Copa del Mundo, algunos artistas también harán lo propio, pero no para participar en los juegos, sino que en su caso serán parte de la ceremonia de inauguración que tendrá lugar el próximo domingo 20 de noviembre en punto de las 10:00 horas, centro.

Hace algunos días se había informado que Shakira no solo es la artista del momento, sino que además es la primer artista en cantar en un Mundial cuatro veces, pues luego de hacerlo en Alemania, Sudáfrica y Brasil, Qatar será donde repita la hazaña al lado de la boyband de K-Pop, BTS y hasta la británica Dua Lipa; sin embargo, una artista se 'bajó del barco' dejando más limitada la celebración.

La cantante que ha dicho 'no' a presentarse en la ceremonia de inauguración del Mundial fue la intérprete de Levitating, Cold Heart y One Kiss quien además de confirmar que no viajaría al país árabe, terminó por dar sus contundentes razones para no hacerlo, lo cual ha valido una serie de comentarios divididos en tres los internautas pues algunos aseguran, era una buena manera de repuntar más su carrera.

"Ni voy a actuar ni he estado implicada en negociaciones para hacerlo. Estaré animando a Inglaterra desde lejos, y espero visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial", se reveló en redes sociales.

Al parecer, verla al lado de la originaria de Barranquilla y sobre todo los intérpretes de temas como Butter o Permission to dance no será en unos días; sin embargo, las mala snoticias no terminaron ahí pues los organizadores del evento informaron que los Idolos del K-Pop tampoco estaría en el Estadio Al Bayt como un grupo, sino que solo uno de ellos acudirá previo a tener que despedirse del público para enristrase en el ejército de Corea del Sur y con ello, cumplir con el servicio militar.

Se trata de Jungkook quien será el único de los miembros de BTS quien acompañe a Shakira en este importante evento que será el inicio oficial de la justa deportiva. "Estamos orgullos de anunciar que Jungkook es parte del soundtrack de la Copa del Mundo de Qatar 2022 y que actuará en la ceremonia de apertura del Mundial. Manténganse atentos", se lee en las redes sociales.

Hasta ahora, no se sabe si ambos artistas ya confirmados participarán en un dueto o bien, si será solo una breve participación del ídolo del K-Pop, sin embargo, será una de las ceremonias más vistas pues tanto BTS como Shakira son de los más importantes dentro de la industria; la colombiana porque a diferencia de su expareja, ella sí será parte del Mundial mientras que para Jungkook será de las ultimas presentaciones que tenga antes de dejar los escenarios.

