Margot Robbie desmiente haber llorado tras encontrarse con su amiga Cara Delevingne

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Hace un par de meses, la estrella de Suicide Squad, Cara Delevingne se encontró en el ojo del huracán debido a que había sido vista en un aeropuerto comportándose de manera errática, sin zapatos y hablando por teléfono, mismo que se llegó a caer de su mano en distintas ocasiones, además lucía desaliñada. Días después los medios de comunicación afirmaron que su amiga, la intérprete de 'Harley Quinn', Margot Robbie, acudió a visitarla a su casa, para averiguar cómo se encontraba la también modelo, pero tras salir habría estado llorando.

En aquel entonces, se dijo que el estado de salud de Cara había sido tan deplorable que, la actriz de Barbie no había podido soportarlo, por lo que tras salir del domicilio de la famosa habría estallado en llanto e incluso promocionaron las imágenes de la histrionista, mientras se limpiaba las lágrimas, aunque todo habría sido producto de un mal entendido, según información que la propia Margot proporcionó en la edición de Vanity Fair para la portada de diciembre a enero.

Margot Robbie y Ryan Gosling en el rodaje de 'Barbie'

La actriz de Aves de presa, El lobo de Wall Street, Focus y Había una vez en Hollywood declaró que, en realidad las fotografías no habían sido tomadas a fuera de la casa de Cara, sino en un Airbnb, que alquiló por cinco días. También afirmó que no estaba llorando, sino que tenía cabello en el ojo, pero debido a que llevaba consigo una maleta y café, le era difícil retirar su pelo de sus ojos, hecho, por lo que parecía que, en realidad estaba llorando.

No estaba llorando. Tenía algo en el ojo. Estaba tratando de agarrar mi máscara facial, tratando de sostener una taza de café y no podía sacarme un cabello de mi ojo (...) No estaba en la casa de Cara. Estaba a fuera de un Airbnb que estaba alquilando por cinco días", aseguró Margot

Robbie reveló que Cara estaba bien, hecho que podría confirmarse debido a que, tras el episodio anteriormente mencionado, la celebridad de Ciudades de papel, Peter Pan, Amor y Tulipanes, Kids in Love y Her smell fue vista en la semana de la moda en Nueva York, Estados Unidos, donde fue captada luciendo tan glamurosa como siempre lo había hecho, a diferencia de aquel desafortunado día en el aeropuerto.

Supuesta fotografía de Margot Robbie llorando

Lo que no está del todo bien era el siguiente proyecto de Margot Robbie, quien protagonizaría la nueva película de Piratas del Caribe, misma que tendría a un casting mayormente femenino; sin embargo, la guapa celebridad anunció en la misma entrevista con Vanity Fair que Disney había decidido no seguir adelante con el proyecto: "Tuvimos una idea y la estuvimos desarrollando durante un tiempo, hace mucho tiempo, para tener una historia más protagonizada por mujeres (...) pero supongo que Disney no quiere hacerlo", declaró.

Fuentes: Tribuna