Televisa y TV Azteca, en shock: Tras acabar en la miseria, actor se burla del feminicidio de Debanhi Escobar

Ciudad de México.- El mundo del espectáculo está en shock, pues un actor, del que se dijo "cayó en la miseria", luego de estar vetado de TV Azteca y Televisa, se burló del feminicidio de la joven neolonesa Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado al interior de una cisterna en Nuevo León (NL), el pasado mes de abril. Cabe destacar que además, este crimen, investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), aún no se resuelve.

El actor que está en el 'ojo del huracán' es nada más y nada menos que Sergio Verduzco, mejor conocido como 'Platanito', quien volvió a indignar y causar fuera tras uno de sus nuevos "chistes", en el que mencionó el feminicidio aún no resuelto de Debanhi Escobar. Cabe destacar que esta no es la primera vez que el comediante realiza "bromas" de temas delicados para los mexicanos. La 'broma' de 'Platanito' se hizo viral en redes sociales mediante un video de TikTok que compartió el usuario @yosoylazapien. En este observa al actor decir lo siguiente.

'Platanito' se burló de Debanhi Escobar. Foto: Internet

Güey, ¿De dónde era Debanhi?”, preguntó el comediante para seguir con su rutina. "De Monterrey", le responden el público. "¿Cómo murió?", volvió a preguntar. Luego de un silencio, declaró que la joven "[murió] ahogada, en Monterrey donde no hay agua no manches", finalizó su 'broma', mientras su compañero del escenario y el público presente se río. Sin embargo, debido a que sabía que era una broma irrespetuosa agregó "Chin... su madre el que lo suba mañana".

En la imagen, el comediante 'Platanito'. Foto: Internet

Luego de que el evento de 'Platanito' se hiciera viral, los padres de Debanhi, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa informaron que buscarán tomar acciones legales contra el actor, debido a que "lucra con el dolor". Además dijeron que al comediante la faltaba empatía, pues si estuviera en el lugar de estos, no haría bromas de este tipo, e incluso se molestaría con la gente que se atreviera a hacer estas "actuaciones".

Él hace su show y lucra con el dolor de las personas que hemos pasado por esta situación y creo que no está correcto señor Platanito, yo creo que no se ha puesto en los zapatos de nosotros, si estuviera en nuestro lugar yo creo que le molestaría. Debe tener respeto, de tener otro contexto para hacer su show y no irrespetar a las personas que ya no tienen vida", agregó Dolores, madre de Debanhi.