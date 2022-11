Tras 15 años en 'Hoy' y salir del clóset, Galilea Montijo renuncia y abandona programa de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras rumores de que había decidido quedar fuera de un famoso programa de Televisa, se confirma la renuncia de Galilea Montijo. Tras 15 años en el programa Hoy, la conductora tapatía no fue incluida en el programa de aniversario de Netas Divinas, el cual salió al aire este domingo 13 de noviembre por el canal Unicable. ¿Ejecutivos decidieron dejarla fuera o fue Gali quien no quiso formar parte del especial?

Como se recordará, Montijo empezó su carrera en la televisora de San Ángel hace más de 25 años. La presentadora empezó como reina de belleza pues tras ganar un concurso, empezó a trabajar en programas y telenovelas. En 1995 participó en El Premio Mayor, Azul, Tú y yo, Tres Mujeres y El precio de tu amor. En 2006 vino su primer protagónico en La Verdad Oculta junto a Gabriel Soto, Alejandra Barros y Eduardo Yáñez, aunque después de eso se integró al elenco del programa Hoy.

Instagram @galileamontijo

Con la conducción de programas como Ritmosón y Vida TV, la tapatía rápidamente se volvió en una de las favoritas del público, sin embargo, el año pasado se vio involucrada en fuertes escándalos. Tras ser vinculada a un presunto capo en un libro y ser criticada por el caso de su amiga Inés Gómez Mont, quien sigue prófuga, su credibilidad se vio afectada. Se dijo que ejecutivos buscaban limpiar su imagen, motivo por el cual habría entrado a Netas Divinas, donde hasta salió del clóset como "heteroflexible" junto a Natalia Téllez, Daniela Magún, Paola Rojas y Consuelo Duval.

Aunque se dice que ya no tendría contrato de exclusividad en la televisora desde este año, Gali ha seguido en las filas de Televisa, aunque también se ha especulado que querría renunciar para irse a Estados Unidos a Univisión. Ahora, se confirma que sí quedó fuera de un famoso programa luego de que Álex Kaffie reportara que ella había elegido no participar: "Se avecina la transmisión del cumpleaños de Netas Divinas ¡y oh sorpresa! en él no estuvo incluida Galilea Montijo".

"Sí, ella decidió no participar en el programa de aniversario de tal emisión de Unicable al que se integró en mayo de este año ¡más a fuerza que por ganas!", sostuvo Kaffie hace unos días. Y este domingo quedó confirmado que Galilea no estuvo en la emisión especial, siendo reemplazada por otras 'Netas' como Martha Figueroa, Isabel Lascurain, Sherlyn, Gloria Calzada y Luz María Zetina. Aunque se desconoce porqué optó por renunciar a este especial, Gali continúa en Televisa pues apareció en ¿Quién es la máscara? como investigadora.

Galilea Montijo no estuvo en 'Netas Divinas'

Fuente: Tribuna