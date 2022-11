Tras abofetear a Chris Rock en plena trasmisión de Los Oscar, Will Smith da contundente noticia

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El pasado 27 de marzo se vivió un momento histórico en los Premios de La Academia 2022 y es que, el querido actor, cantante y productor musical, Will Smith abofeteó al comediante y standupero, Chris Rock, luego de que éste lanzara una controvertida broma sobre la alopecia que padece la esposa del protagonista del Príncipe del Rap, Jada Pinkett Smith. El momento fue tan sorpresivo que todo el auditorio se quedó en silencio mientras los eventos ocurrían.

Si bien el actor de filmes como Hombres de Negro, Soy Leyenda, Siete Almas y En busca de la felicidad, se llevó el Oscar como mejor actor en el filme King Richard, la realidad es que el golpe que le dio al actor de Son como niños provocó su expulsión de La Academia durante los próximos 10 años, lo que significa que no podrá participar en ningún evento de la misma, por lo que no podrá ir a entregar el premio al mejor actor del próximo año.

A partir de estos hechos, Will Smith desapareció del radar de los espectáculos, aunque algunos paparazzis lograron captarlo en la India y posteriormente de regreso en Hollywood, donde apareció caminando por la calle junto a su esposa, Jada. Luego de algunos días, el actor de Wild Wild West reabrió sus redes sociales, mismas que cerró después del escándalos con Los Oscar, donde publica algunas cosas de su día a día.

Will Smith abofetea a Chris Rock

Recién la tarde de este lunes, 14 de noviembre, Will Smith dejó ver a sus fans que, más allá de los hechos anteriormente narrados, él era feliz con lo acontecido este año, sobre todo porque el día de hoy se celebra el aniversario del lanzamiento de sus memorias, Will The Book, donde compartió anécdotas dolorosas como el maltrato físico al que era sometido por parte de su padre y su madre, incluso narró los pensamientos suicidas que llegó a manifestar cuando aún era un adolescente.

La obra de Smith fue alabada por el New York Times debido a que rápidamente se convirtió en uno de los libros más vendidos de papel y electrónicos de no ficción. Hecho que fue retomado por el propio Will, quien reveló en su cuenta oficial de Instagram que en 365 días se vendieron un total de 1 millón de copias en 31 idiomas diferentes, por lo que solo atinó a agradecer por ello: "Tengo mucho amor por todos los que leen, escucharon y saltaron de cabeza en este viaje conmigo", declaró el famoso.

Will Smith presume las ventas de su libro

Créditos: Instagram @willsmith

Fuentes: Tribuna, Instagram @willsmith