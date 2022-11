Tras hacer un dueto, Ana Bárbara no se guarda nada y le manda 'recadito' a Paquita la del Barrio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde del pasado domingo, 13 de noviembre, dos grandes representantes de la música regional mexicana se reunieron para interpretar dueto juntas. Se trata de Ana Bárbara y Paquita la del Barrio; sin embargo, ni bien pasó el espectáculo, la cantante de En realidad, le envió tremendo 'recadito' a la intérprete de Me saludas a la tuya, lo que provocó una gran reacción entre sus miles de fans.

Como algunos sabrán, Ana Bárbara es una celebridad que genuinamente disfruta de trabajar en el mundo de la música, no por nada, regularmente se le ve cantando en los videos que publica, a través de sus redes sociales, por lo mismo, la cantante de Lo busqué, Mi corazón, La trampa y Ya no te creo nada no teme de realizar duetos, entre los artistas con los que ha trabajado se puede mencionar a Natalia Jiménez, Cristian Castro, Christian Nodal y Lorenzo Antonio, entre otros.

Recién el día de ayer, la guapa celebridad sorprendió a sus seguidores después de publicar un show en colaboración con la icónica Paquita la del Barrio, con quien se reunió para interpretar un tema que ambas habían cantado desde hace ya algunos ayeres, se trata de El Consejo, tema que lanzaron precisamente en el año 2015, mismo que goza de tener un gran éxito en la plataforma de videos, YouTube, donde ya cuentan con la nada despreciable cantidad de 24 millones de reproducciones.

Como era de esperarse, Ana Bárbara no pudo desperdiciar la oportunidad de presumir la reunión que ambas tuvieron, incluso mostró las conmovedoras palabras que le dedicó a la cantante de Rata de Dos Patas durante su presentación: "Es usted una figura femenina que nos inspira a seguir luchando en esta carrera (...) Yo sé que usted creyó en esta bandida loca y la llevo en mi corazón"; posteriormente, ambas procedieron a interpretar El Consejo.

En tanto, Ana Bárbara le dedicó otro mensaje en su cuenta oficial de Instagram, donde publicó la pequeña recopilación que hizo sobre la jornada del día de ayer: "Mi Paquita, como se lo dije: la admiro y respeto. Muchas gracias por esta invitación; soy privilegiada al saber que me quiere y obviamente yo la quiero tanto", declaró la celebridad de 51 años. Como era de esperarse, estas declaraciones no pasaron por desapercibidas para Paquita, quien correspondió al cariño de la cantante de De vez en cuando con su propia publicación en la aplicación de la cámara multicolor: "Mi cariño, agradecimiento (es) para ti, eres muy especial y lo sabes. Te quiero".

