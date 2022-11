Tras problemas con las adicciones, afamada cantante explota en plena rueda de prensa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de luchar contra las adicciones, una querida cantante dio de qué hablar durante la tarde de este lunes, 14 de noviembre, después de que explotó tras ser presentada en una rueda de prensa, lo que provocó reacciones encontradas en redes sociales, donde hubo algunos que la criticaron, mientras que otros culparon a los periodistas que se encontraban en el recinto. Entérate de quién se trata.

Guadalupe Contreras Ramos, mejor conocida como Lupita D'Alessio es una figura tan exitosa como controvertida, tan solo hay que recordar que, el pasado 2021, la originaria de Tijuana estuvo envuelta en el escándalo porque, durante una entrevista, la intérprete de Inocente pobre amiga confesó que había consumido narcóticos en compañía de su hijo mayor, Jorge, hecho que, aparentemente la llena de remordimientos.

La también conocida como 'La leona dormida' destapó en una sesión de preguntas y respuestas con Yordi Rosado que, durante una fiesta, que tanto ella como su hijo consumieron sustancias tóxicas y si bien, la cantante de No preguntes por quién, no presentó ningún problema grave, las cosas fueron bastante diferentes para su hijo: "Con Jorge, en algún momento, en una fiesta. Creo que me pasé de confianza y se me hizo fácil y creo que él, como no sabía, pues... me llamaron corriendo, me dijeron (Jorge está mal tiene) convulsiones", señaló la famosa.

Tras escándalo con los narcóticos Lupita D'Alessio retoma éxito musical

Cabe señalar que esta no era la primera vez que la intérprete de Mi corazón gitano estuvo envuelta en este tipo de situaciones, ya que, anteriormente su hijo menor, el cantante y actor Ernesto D'Alessio declaró en el show En compañía de que llegó a intoxicarse junto a su madre y a su hermano mayor: "Lo hacíamos en la casa y lo hacíamos con mi mamá. Lo hacíamos mi mamá, mi hermano y yo", declaró el exnovio de Alessandra Rosaldo.

Pese a este mal trago, parece ser que Lupita ha logrado reponerse, al grado en el que este lunes, 14 de noviembre, se presentó a una conferencia de prensa organizada por Bobo y en la que fue presentada por Ari Borovoy, quien se deshizo en halagos para la intérprete, asegurando que ella "la más grande intérprete de Latinoamérica". El evento fue organizado para celebrar el cierre de la gira de la Leona Dormida en Estados Unidos.

Pese a que Luptia D'Alessio fue presentada con bombo y platillo, parece ser que la reacción de la prensa no fue del todo de su agrado, por lo que volvió a levantarse para hacer que los periodistas volvieran a aplaudirle, aunque algunos reporteros le aclararon que, en realidad, querían tomarle una fotografía, a lo que la cantante de Mudanzas accedió amablemente y hasta se puso a posar en frente de todos.

Fuentes: Tribuna, Instagram @ariborovoy