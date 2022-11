Tras ser hallado muerto en su bañera, revelan que este actor y cantante no dejó testamento

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- A inicios del mes de noviembre, medios estadounidenses reportaron que el actor y cantante Aaron Carter había perdido la vida a los 34 años de edad, deceso que sacudió a la audiencia pues además de ser hermano de Nick, integrante de la agrupación de pop Backstreet Boys, se temía que éste hubiera atentado contra su vida; sin embargo, se inició una investigación para determinar qué fue lo que sucedió.

De acuerdo con lo expuesto por el portal TMZ, Carter fue encontrado por su ama de llaves al interior de su bañera localizada en el domicilio que este poseía en Lancaster, California y, pese a que se llamó a los servicios de emergencia, no se pudo hacer nada para estabilizarlo. Esto además de indicar con la indagatoria para esclarecer los hechos, ha llevado a conocer que no contaba con un testamento, por lo que lo que sucedería con sus bienes y el dinero que podría por la carrera que había hecho, se volvía en un misterio.

A modo de definir qué sería lo que pasaría con su fortuna, el Estado de California manifestó que por protocolo, les corresponde definir este evento. Cabe destacar que el hermano menor del integrante de Backstert Boys es padre de un menor de edad y aunque su abogado le había sugerido elaborar este importante documento, éste hizo caso omiso, lo que dificulta que Prince, como llamó a su primogénito de un año de edad, pueda recibir todo.

Aaron Carter no contaba con un testamento

Aunque se ha mencionado que el asunto pueda ser engorroso para la expareja del actor de Nickelodeon, las leyes del Estado han determinado que es mu probable que el hijo del finado artista sea el heredero universal pese a que se ha hecho énfasis en que, al momento de su muerte, Carter no atravesaba el mejor momento económicamente hablando pero sí se sabe contaba con propiedades que su hijo tomará una vez que tenga la edad suficiente para ello.

El artista quien además incursionara en el rap, había planeado sacar al mercado un libro con sus memorias; sin embargo, luego de su deceso se informó que por respeto a la familia, el material no sería lanado hasta nuevo aviso. "El señor Carter no era solo una persona conocida, sino un padre, hermano, hijo y un amigo para aquellos que siguen llorando su pérdida". En caso de salir a la venta, el dinero que éste implique también sería para su hijo aunque no se ha mencionado si habrá algún porcentaje.

En cuando a las causas oficiales de su muerte, se sigue a la espera de tener una resolución oficial pues se deberán realizar varias pruebas para determinar si había ingerido alguna sustancia o bien, si fue una enfermedad l que derivó en su muerte. Ena tanto, también queda a la espera alguna posible ceremonia para despedirlo en donde acuda su hermano, quien recién terminó una gira por Europa.

Foto: Twitter

Fuente: Tribuna