Tras18 años en Televisa y malos tratos en 'Hoy', conductora exhibe a Galilea Montijo al aire

Ciudad de México.- Una famosa conductora y actriz, quien llegó a las filas de Televisa hace 18 años y supuestamente salió del elenco de Hoy por supuestos malos tratos, sorprendió al público debido a que hace unos días hizo una fuerte confesión sobre su colega Galilea Montijo. Se trata de la joven Natalia Téllez, quien en una reciente transmisión del programa Netas Divinas confesó todo lo que cambiaría de su compañera tapatía.

La también artista de cine y teatro, quien llegó a la empresa de San Ángel desde 2004 cuando participó en la telenovela Rebelde, estuvo en el matutino Hoy de 2016 a 2018 y cuando anunció su salida se especuló mucho que nunca se había llevado bien con las titulares Galilea Montijo y Andrea Legarreta. Como era de esperarse, esta información resultó ser falsa y la propia Natalia salió a rechazar que haya forjado una enemistad con sus colegas.

Asimismo cuando la nacida en Guadalajara, Jalisco, se incorporó al elenco de Netas Divinas contó que a ella le dolió muchísimo cuando subo que ya no trabajaría con ella en el matutino de Las Estrellas: "De hecho, cuando nos enteramos de que se iba del programa Hoy nos dio mucha tristeza, yo le supliqué, le pedí que no se fuera, pero la entiendo y me da muchísimo gusto volver a coincidir con ella", declaró.

En una reciente emisión del programa de Unicable la también exconductora del Canal Telehit logró dejar boquiabiertos a todos los televidentes pues confesó que le gustaría cambiar de sus compañeras Gali, Daniela Magún, Paola Rojas y Consuelo Duval. Su reflexión acerca de cómo es realmente 'La Montijo' provocó tanto revuelo que sus declaraciones fueron retomadas por las redes sociales del programa Hoy:

Natalia Téllez revela qué cambiaría de Galilea y causa impacto", reportaron en Twitter.

Téllez, quien se convirtió en madre de su pequeña Emilia el pasado mes de febrero, confesó ante las cámaras que ella se quisiera volver más cercana a Galilea y dijo que para lograrlo tendría que cambiarle su forma de ser ya que es muy cerrada: "Te cambiaría que quiero que me cuentes todo de ti, a detalle, quiero conocer todo", confesó y añadió que la razón por la que decía esto era porque considera que tienen varias cosas en común:

Yo veo que tú tienes cosas parecidas a mí, siento que tienes dolores y cosas que a mí me gustaría conocer con amor y con cariño, no para joder. Siento que hay mucho de ti muy entrañable que quisiera ver más", explicó Nat.

