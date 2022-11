Venció al cáncer: Tras divorcio y renunciar a Televisa, exactriz de TV Azteca reaparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien dejó las filas de Televisa en los años 90 para irse a TV Azteca, reaparece tras haber sido hospitalizada luego de haber vencido al cáncer. Se trata de Rebecca Jones, quien estuvo unos días en terapia intensiva a principios de noviembre luego de presentar una infección en los pulmones derivado de un problema respiratoria que tuvo. La actriz mexicana luchó contra el cáncer en 2017, aunque en 2019 logró superarlo, por lo que se creía que había recaído pero no fue así.

Como se recordará, Jones empezó su carrera en la televisora de San Ángel participando en telenovelas como El Maleficio, Cuna de lobos, El ángel caído e Imperio de Cristal. Tras perder su contrato de exclusividad, en 1999 Jones se cambió a TV Azteca donde estuvo 9 años en melodramas como La vida en el espejo, El país de las mujeres y Las Malcriadas. En 2010 la exesposa del actor Alejandro Camacho volvió a Televisa, uniéndose al elenco de Para volver a amar, Que te perdone Dios y ¿Te acuerdas de mí?.

Tras hacer público su diagnóstico de cáncer de ovario en el 2017, afortunadamente logró superar la enfermedad en 2019. Pese a que este año se dijo que había recaído, y hasta su exmarido lo confirmó en una entrevista, ella se molestó y negó todo. No obstante, la actriz que actualmente está en grabaciones de la telenovela Cabo, fue hospitalizada a inicios de este mes y se reportó muy delicada, lo que despertó rumores de que había vuelto el cáncer.

No obstante esto no fue así, pues su publirrelacionista Danna Vázquez aclaró que Jones estaba delicada pero estable a causa de una "deficiencia pulmonar" y una neumonía derivada de una infección. Y ahora, la actriz reaparece en redes sociales tras semanas de silencio. A través de una publicación que hizo en Instagram, y que fue retomada en redes del programa Hoy, la actriz publicó una imagen de su único hijo, Maximiliano Camacho. El músico de 33 años aparece en París, Francia frente a la Torre Eiffel.

Junto a la fotografía, Jones no puso ninguna descripción pero la acompañó con la canción Love of my life de Queen. Esto tranquilizó a sus fanáticos, además de que el pasado 10 de noviembre informaron a través de un comunicado que la actriz había tenido una importante mejoría, que le habían quitado ya los medicamentos y que aunque estaba ligeramente sedada, sería esta semana cuando podría ser dada de alta.

