Adiós 'Hoy': Tras 20 años retirada de novelas, actriz deja Televisa y llega de luto a 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien desde hace 20 años ha estado retirada de las novelas de Televisa, les dio un duro golpe debido a que hace algunas horas dio una entrevista exclusiva al programa Ventaneando donde confesó que está de luto por una triste partida. Se trata de la también cantante Yuri, quien por fin reaccionó a la muerte de su excuñado Alejandro Iriarte hijo de Maxine Woodside.

Además de una enorme carrera musical, la nacida en Veracruz también pudo formar una trayectoria en la televisora de San Ángel actuando en entrañables melodramas como Colorina, Verónica y Volver a empezar, pero su última participación en una novela fue con ¡Vivan los niños! en 2002. Aunque se ha mantenido vigente en el canal apareciendo en exitosos realitys como La Voz México y ¿Quién es la máscara? y también dando exclusivas al programa Hoy.

Sin embargo, la intérprete de canciones como Detrás de mi ventana ya no cuenta con contrato de exclusividad en Televisa y esto le ha permitido llegar también a la empresa del Ajusco, donde meses atrás le rindieron homenaje con un programa especial conducido por Adal Ramones por sus 50 años de trayectoria y además de que en más de una ocasión la misma jarocha ha declarado que es fan número uno del matutino Venga la Alegría.

Mientras que la tarde de ayer lunes 14 de noviembre Yuri llegó vestida de luto al programa Ventaneando debido a que platicó en exclusiva con ellos sobre la repentina partida de Alejandro Iriarte, quien fue su cuñado ya que estuvo casada con Fernando Iriarte por unos años. La mexicana de 58 años relató que para ella fue un shock enterarse de la muerte de 'Nano' pues era un hombre sumamente joven y sano.

Realmente sí me sorprendió muchísimo, Nano era un hombre muy especial, era muy amoroso y él siempre me tuvo un cariño muy especial y yo a él también. Realmente para mí fue un shock", dijo ante las cámaras de Pati Chapoy.

Yuri explicó que pese a su cercanía a la familia aún desconoce cuál fue la causa de muerte de Alejandro, pues aunque han señalado que fue un infarto fulminante, otros reportes señalan que se suicidó: "No sé el motivo. Se dicen tantas cosas, que se quitó la vida, que sí, que no, de eso no puedo yo decir nada porque no he hablado con ella (Maxine), no me ha contestado el teléfono", expresó y cerró el tema enviándole sus condolencias a la 'Reina de la Radio'.

Maxine ha sido como mi segunda mamá, entonces yo le tengo un cariño muy especial, y me imagino lo que ella debe de estar viviendo", explicó consternada.

