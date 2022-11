Afamado músico es localizado sin vida en su cama; su exesposa fue quien lo encontró

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Hace algunos años, el mundo de la música se vistió de luto después de que un afamado cantante perdiera la vida, luego de haberse ido a dormir. A más de 3 años del impactante hecho, su exesposa, rompió el silencio y habló sobre lo impactante que fue para ella convertirse en la persona que lo encontró y que tuvo que dar aviso tanto a las autoridades así como a los hijos de la celebridad.

Algunos recordarán que el 15 de septiembre del 2019, los medios de comunicación estadounidenses y algunos en español se volcaron sobre la noticia del fallecimiento del musico punk, Ric Ocasek, quien perdió la vida aquel mismo día, a los 75 años, de edad. Si bien, su fallecimiento fue un hecho sorpresivo para todos sus fanáticos, la autopsia lanzó que todo fue producto de una enfermedad cardiovascular que la estrella musical tenía.

Ric Ocasek falleció por una enfermedad cardiovascular

En aquel entonces, poco se dijo de la primera impresión que tuvo Paulina Porizkova, la aún esposa de Ocasek, quien fue la que realizó el macabro hallazgo, de hecho, no fue sino hasta este 2022, cuando la modelo lanzó un libro de sus memorias donde habló sobre lo aterrador e impactante que fue para ella encontrar a quien fue su pareja de toda la vida. La profesional de la belleza aseguró que lo más preocupante, para ella, fue observar los ojos sin vida de su expareja.

Según lo narrado por la mujer de 57 años, Ocasek y ella estaban planeando su divorcio, aún así, ambos continuaban viviendo juntos en su residencia en Nueva York. Aquella mañana del 15 de septiembre, la mujer se disponía a llevarle café a su aún marido, pero todo cambió cuando entró a la habitación y lo encontró inerte: "Sus ojos ya no se parecían a sus ojos. Sabía cómo debían verse esos ojos. Los conocía muy bien. Toque su rostro y estaba frío", aseguró Paulina en su libro Sin filtro: Lo bueno, lo malo y lo hermoso.

Ric Ocase sacó de su testamento a su esposa

La modelo detalló sus piernas se entumieron y colapsó: "No tengo idea de cuánto tiempo estuve sentada en el suelo. Podría haber sido un minuto. Podría haber sido una hora. Era incapaz de levantarme, me arrastré por tres tramos de escaleras sobre mi vientre y mis codos. Había sonidos que salían de mí de los que solo era vagamente consciente". Paulina no la pasó bien en días posteriores al fallecimiento de su marido, quien la sacó de su testamento antes de fallecer, argumentando que ella lo había abandonado a él.

Fuentes: Tribuna