"Celosa y posesiva": Gabriel Soto se harta de Irina Baeva y se consuela con guapa actriz de Televisa

Ciudad de México.- El público de Televisa se encuentra en shock debido a que este martes 15 de noviembre salió a la luz cuál es la razón del truene definitivo entre Irina Baeva y Gabriel Soto y además ya señalaron al actor por estarse consolando en los brazos de otra guapísima actriz. Hay que recordar que desde hace semanas se especuló que la pareja ya había terminado su compromiso matrimonial pero ellos insisten en que no ha pasado nada y siguen juntos

En primera instancia se mencionó que la también modelo nacida en Rusia y que el reconocido protagonista de novelas como Soltero con hijas y Amor Dividido estaban en crisis luego de haber pospuesto por varias ocasiones la fecha de su esperada boda. Sin embargo, ahora la revista TVNotas salió a decir que la separación entre ellos es definitiva y que su compromiso está completamente cancelado pero que solo están queriendo guardar las apariencias.

Un supuesto amigo habló de forma anónima con la mencionada publicación de espectáculos y explicó que fue Gabriel quien tomó la iniciativa de separse porque se cansó de la forma de ser de Irina: "En primer lugar, el carácter de Irina no ayudó, pues es muy celosa y posesiva, y aunque al principio, Gabriel podía con eso, ahora resulta que ya es muy cansado para él aguantarla", dijo y también adelantó que él ya buscó consuelo con otra mujer.

Aunque el exesposo de Geraldine Bazán sorprendió a la rusa de 30 años en su regreso de Qatar llenándole la casa de globos y flores, todos aseguran que ahora él estaría buscando conquistar a Sara Corrales quien es la villana de su melodrama Mi fortuna es amarte: "Gabriel ya tiene su atención en otro lado. Ahora que se ha comenzado a escuchar sobre un posible romance de Gabriel con Sara Corrales, te puedo decir que es verdad, está en plena conquista".

Supuestamente el también empresario mexicano y la colombiana de 36 años tuvieron mucha química en las grabaciones del proyecto producido por Nicandro Díaz: "Ya se conocían por amigos en común, pero ahora que trabajan juntos, él sintió química cuando empezó a platicarle sus problemas con Irina; luego, Sara venía de su ruptura con el empresario Rafael Gutiérrez, empezaron a ser confidentes y ahí vino todo. De amigos han pasado a sentir algo más".

Este informante señalara que Irina y Soto solamente han seguido apareciendo juntos para guardar las apariencias y que ella le habría pedido que sigan viviendo juntos por un tiempo: "Terminaron desde hace dos meses. Se han empeñado en negarlo y decir que siguen juntos, pero la realidad es que tras una fuerte crisis, están en una pausa en su relación". Cabe resaltar que Sara Corrales ya habló hace unos días sobre su presunto romance con el actor mexicano y señaló que eran chismes de pasillo:

Me rio, de verdad no sabes cuánto, porque no solamente me han inventado chismes con él, sino con un montón de gente más, y yo creo que uno crea callo a partir de los años de carrera, de experiencia, y ya uno aprende a manejar los medios completamente", explicó.