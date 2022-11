Ciego y subió 20 kilos: Tras quedar en silla de ruedas y un divorcio, galán regresa a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien tiene más de 30 años en Televisa, reaparece en redes de Las Estrellas. Se trata de Jorge Salinas, quien tras divorciarse de su primera esposa contrajo nupcias con Elizabeth Álvarez y juntos llevan más de 11 años de matrimonio, sin embargo, la villana de melodramas se sincera sobre sus pleitos maritales con el actor, quien perdió su contrato de exclusividad en San Ángel hace unos años.

Como se recordará, Salinas debutó en Televisa en 1991 y participó en melodramas como Tres mujeres, Mariana de la noche, La esposa virgen, Fuego en la sangre, La que no podía amar, Mi corazón es tuyo y Pasión y poder, sin embargo, empezó a dejar de ser llamado por productores y tuvo problemas de salud que hasta lo dejaron en silla de ruedas, por lo que subió de peso. Esto hizo que el histrión quisiera declinar el papel de un hombre ciego en SOS Me estoy enamorando, pero su esposa lo hizo cambiar de opinión.

El galán de 54 años fue captado luciendo varios kilos de más y con un aspecto irreconocible, sin embargo, logró recuperar su salud y su físico y próximamente vuelve como protagonista en Perdona nuestros pecados junto a Érika Buenfil y un elenco espectacular. También reapareció en redes de Las Estrellas porque su esposa Elizabeth Álvarez habló de cómo es que siguen juntos luego de 11 años casados: "Cuando no hay amor, no aguantas nada (...) No tienes el mismo proyecto de vida".

La actriz admitió que la vida en pareja no ha sido nada fácil y hay pleitos: "Nosotros todos los días nos levantamos a grito y a sombrerazo: 'Que yo no quiero esto y que yo sí, que 'pérate, que no, pero cómo vamos a hacer lo otro, las vacaciones'", expresó. Y, aunque señaló que no siempre logran estar de acuerdo, reiteró que el amor en pareja y por la familia todo lo puede: "Todos los días tenemos cosas que no estamos de acuerdo. Pero creo que cuando el bien es la familia, la unión, el amor y qué queremos nosotros lo primordial es estar juntos y perdonar".

Por último, la villana de melodramas como La Herencia y La fea más bella comentó que sí han atravesado por "pleitos, peleas, discusiones", pero "siempre llegan a un acuerdo (...) Eso nos ha mantenido juntos hasta el día de hoy", finalizó. Ambos actores se casaron por el civil el 15 de octubre de 2011 en la Hacienda de San Agustín, ubicada en Atlixco, Puebla y juntos procrearon a los mellizos Máxima y León.

