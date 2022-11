Conductor iracundo balea a afamada actriz y a su esposo cuando se dirigían al rodaje de una película

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Una parea de famosos vivió momentos de terror, después de que un conductor iracundo comenzara a dispararles con un arma de fuego; mientras ambos se dirigían al rodaje de una película. De acuerdo con los primeros informes, los esposos se encuentran a salvo y el incidente no pasó a mayores; sin embargo se desconoce si levantarán cargos contra el agresor, quien aparentemente aún no ha sido detenido por las autoridades.

Se trata de Denise Richards y su actual esposo, Aaron Phypers, quienes según información exclusiva del medio Page Six, la tarde del pasado lunes, 14 de noviembre, se encontraban abordo de su automóvil, en una carretera de Los Ángeles, Estados Unidos, debido a que él estaba llevando a su esposa a un estudio de cine, donde se encontraban grabando el filme, A Walking Miracle; sin embargo, las cosas no marchaban del todo bien, puesto no localizaban el sitio.

Es bajo este contexto que Phypers se encontraba manejando a baja velocidad, pero este hecho terminó con la paciencia de la persona que se encontraba manejando detrás de ellos, quien le comenzó a pitar el claxon a los famosos para que acelerarán el ritmo. Ante esta situación, Aaron dejó pasar al impaciente conductor, quien, según información de las celebridades, al momento de pasar a la do de ellos comenzó a increpar palabras altisonantes.

Denise Richards y Aaron Phypers fueron baleados camino a un estudio de cine

Fue en esta situación que el sujeto, furioso, sacó un arma de fuego con la que comenzó a disparar a Denise y a Aaron, lo que provocó que la parte trasera del vehículo terminase con un impacto de bala, esto según información del medio estadounidense, TMZ. Si bien, nadie resultó herido por el enfrentamiento, La actriz llegó llorando y completamente asustada al set de filmación, por lo que los presentes llamaron a las autoridades para notificar lo ocurrido, aunque se desconoce si éstos arribaron al lugar de los hechos.

Según información de TMZ, Phypers se quedó a acompañar a su esposa durante su jornada de grabación de 12 horas, una vez que ésta concluyó, solicitaron la ayuda de un policía para que los acompañase hasta el estacionamiento, mismo que los siguió hasta la autopista. Según se sabe, la pareja volvió sin inconvenientes hasta su domicilio, aunque como se mencionó en un princpio, por el momento se desconoce sí ya atraparon al tirador.

