Conductora de 'El Gordo y Flaca' confronta a Pepe Aguilar: "Es jod... trabajar con él"

Miami, Estados Unidos.- La noche de este martes, 15 de noviembre, el cantautor Pepe Aguilar compartió un video en su cuenta oficial de Instagram, en donde se puede apreciar cómo la conductora del show de farándula de Univisión, El Gordo y la Flaca, Lili Estefan, se le fue con todo al charro, con quien declaró que, "al pasar de los años" se iba dando cuenta de lo difícil que era trabajar con alguien como él.

Todo ocurrió durante la jornada del día de hoy, cuando el padre de Ángela Aguilar acudió a lo que parece ser una entrevista con Lili; mientras él le estaba mostrando su libro de ilustraciones, Mexicano Hasta Los Huesos y le hablaba del tipo de imágenes que podía encontrar en el interior; sin embargo, la periodista poca atención le prestó a lo que el intérprete de Credo y Miedo le estaba mostrando.

En cambio, la exmodelo de Sábado Gigante y presentadora de Mira quién baila se dirigió hacía la cámara para mencionar algo que, ya de por sí, tanto los hijos del famoso: Ángela y Leonardo Aguilar, así como el resto de sus trabajadores y él mismo habían mencionado sutilmente en algunas entrevistas y es que, el hijo de Flor Silvestre es sumamente exigente en su trabajo, algo que Lili parece odiar y amar: "Mientras más lo conozco y más lo veo a través de los años, más me doy cuenta que él es muy perfeccionista. Osea es muy jod... trabajar con eso.

Antes de que la conversación pudiese ser malinterpretada no solo por el cantante sino por los seguidores del mismo, la propia Lili aclaró que ella ama eso de él. Por su parte, el cantante de temas como: Por mujeres como tú, Directo al corazón, Me estoy acostumbrando a ti y No me hablen de amor, demostró que había tomado con humor los comentarios de la periodista, puesto solo atinó a reírse en dirección a la cámara.

Parece ser que el libro de imágenes que Pepe Aguilar sostenía entre sus manos era un regalo para la propia Lili, quien tras soltar su comentario prestó atención a lo que el famoso le estaba mostrando e incluso mostró admiración por el gran trabajo detrás de quien se encargo de realizar el recopilatorio de las imágenes. Parece ser que las acusaciones de la presentadora no hicieron mella en el famoso quien recalcó en su cuenta de Instagram lo feliz que había estado de charlar con ella: "Qué gusto platicar contigo mi querida Lili Estefan", declaró el famoso.

Pepe Aguilar y Lili Stefan

Créditos: Instagram @pepeaguilar_oficial

