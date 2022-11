Duro golpe a la dinastía: Filtran triste noticia sobre Silvia Pinal y dejan helado a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el nombre de doña Silvia Pinal, primera actriz de Televisa, reapareció en los titulares de los medios de comunicación pues sacaron a la luz una triste noticia pues presuntamente sus hijos ya se están peleando la herencia aunque ella sigue con vida. De acuerdo con información publicada por la revista TVNotas, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán no pueden ni ver en pintura a su media hermana Sylvia Pasquel.

Una persona cercana a la familia habló de forma anónima con el mencionado medio y señaló que las cosas entre ellos no están nada bien desde que salieron a la luz unos audios en los que 'La Pasquel' destroza a su hermano y lo tacha de ser un vividor: "Las cosas en la familia cada día están peor, ya nadie se quiere ver y tristemente la que siempre termina en medio es doña Silvia, quien sufre al ver que sus hijos no paran de pelear y se la pasan hablando mal el uno del otro", aseguró.

Supuestamente la intérprete de canciones como Llama por favor está del lado de su hermano, a quien le acaba de festejar su cumpleaños y por supuesto no invitó a Sylvia ni a su descendencia porque no las soporta (ella misma dijo que no se llevaba bien con Stephanie Salas: "Solo le informó a las hijas de Luis Enrique y a unas amigas, no invitó ni a Sylvia, ni a Stephanie (Salas), y mucho menos a Camila siendo que ellas están en México".

La familia Pinal celebró sin Sylvia Pasquel

Sí, aunque la conductora del desaparecido programa Mujer, casos de la vida real debería de estar rodeada de amor y buenas energías luego de haber estado muy delicada de salud semanas atrás, presuntamente viviría un infierno por las interminables peleas entre sus hijos: "Cada que hablan por teléfono, acaban a gritos... es triste, porque doña Silvia aún está con vida y Luis Enrique ya está peleando por el dinero o las propiedades", añadió el informante.

Supuestamente Luis Enrique buscaría verificar que Sylvia haya pagado a su madre el terreno donde construyó su casa, pues de lo contrario intentaría quitárselo: "Hace poco tuvieron una fuerte discusión, e incluso Luis Enrique señaló a Sylvia de ratera". Además asegura que el empresario acusó a la famosa actriz de saquear la casa de su madre llevándose vestuario y cuadros para poner en su nuevo teatro-bar dedicado a 'La Pinal'.

Doña Silvia le prestó algunos de sus objetos, entonces poco a poco se llevó vestidos de obras como Mame tocados y hasta pinturas", dijo la fuente pero asegura que Luis dice que su hermana se las robó.

Asimismo, señalan que la madre de Frida Sofía confía ciegamente en su hermano pues han sido cómplices desde que eran pequeños y por ello ahora no quiere saber nada de Sylvia: "Alejandra no la quiere ni ver". Cabe resaltar que hasta el momento ningún miembro de la dinastía Pinal ha confirmado esta pelea interna, por lo que la información presentada por TVNotas permanece en calidad de especulación.

