En coma y bajó 20 kilos: Tras retiro de Televisa, actor llega irreconocible a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien estuvo a punto de morir por Covid-19 en el 2020 y sobrevivió gracias a un trasplante doble de pulmón, llega al foro del programa Hoy de Televisa. Se trata de Toño Mauri, quien estuvo en coma durante 4 meses tras contagiarse en plena pandemia, perdiendo 20 kilos y quedando un tiempo en silla de ruedas. Tras el trasplante que le salvó al vida, el histrión reaparece para hablar de su testimonio de vida, dando un duro golpe a Venga la Alegría.

Como se recordará, el actor de 58 años participó en telenovelas de la empresa de San Ángel como Madres egoístas, Simplemente María, El privilegio de amar, Abrázame muy fuerte y La malquerida, sin embargo, se retiró de las telenovelas en el 2018 tras hacer Por amar sin ley para enfocarse más en producir. En 2020, se contagió de Covid-19 y ya que no había vacunas disponibles, comenzó su calvario. El histrión fue hospitalizado de urgencia, quedando en coma y luchando por su vida.

Toño Mauri quedó irreconocible

Tras 8 meses en el hospital, Mauri logró sobrevivir por un trasplante doble de pulmón. Mauri logró vencer al virus, pese a que bajó 20 y tenía un aspecto irreconocible en un principio. Afortunadamente, el también productor pudo salir adelante y volverse testimonio de vida por lo que vivió. Tras contagiarse por segunda vez hace unas semanas, ahora con las tres vacunas logró superar la enfermedad sin mayores complicaciones y traiciona a Pati Chapoy y a TV Azteca para presentarse en el foro de Hoy.

Mauri presentó su libro Mi nueva vida: Un gran milagro conmoviendo a todos en el foro: "Gracias a todos, son mi familia. Aquí crecimos todos, estuvimos media vida o más. Regresar aquí es un sueño. estaba en el hospital, los veía y decía: 'Ojalá algún día los pueda ir a visitar allá', y se cumplió. Dios me ha cumplido muchas cosas, muchos milagros en mi vida y estoy muy agradecido", dijo entre lágrimas y añadió: "Le doy gracias a dios por darme la oportunidad de vivir".

"Todo lo que ha pasado después de la enfermedad ha sido bonito, puras bendiciones y cosas maravillosas. Si me hubiera ido obviamente ya no las hubiera pdoido vivir así que cada día que paso digo 'es un regalo', lo veo de otra manera, la vida es diferente", comentó. También expresó su sentir tras haber dado positivo a Covid-19 por segunda vez hace un mes: "Es una sensación muy fuerte porque no sabes si te va a volver a pasar algo así".

"Yo con los pulmones apenas me estoy empezando a ajustar, cumplo dos años con el trasplante (...) cuando te enteras que otra vez tienes Covid es horrible, es un shock familiar pero afortunadamente tenía mis vacunas. La pasamos bien, fue un susto pero no me confío porque esto sigue aquí, no se ha ido, hace falta cuidarnos". Y sobre porqué decidió escribir su libro, comentó: "porque creo que hay muchos mensajes que dar, la esperanza, la fe, Dios que no me soltó nunca, me dio la mano (...) siento que ayudar´a muchas personas que le pasan cosas fuertes".

Y recordó: "Yo pedí que intubaran porque era imposible respirar. Eran unos dolores, molestias. en el proceso que me intubaban colapsaron mis pulmones pero te das cuenta que la presencia de Dios está ahí hasta llegar a un trasplante donde una persona me donó sus pulmones". Mauri también reveló que está promocionando la donación de órganos, ya que esto ayuda a salvar vidas, demás de señalar que quiere mandar un mensaje de esperanza con su libro y agradeció a su esposa por darle la fortaleza para salir adelante.

Por su parte, los conductores Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Arath de la Torre y Andrea Escalona lo elogiaron y se conmovieron con su relato, manifestando que estaban muy felices de verlo bien y de regreso en la televisión. Finalmente, el actor envió un conmovedor mensaje: "Quiero aprovechar primero para agradecer que estuvieron pendientes. Agradezco que me hayan acompañado en ese viaje y llegar aquí para decir gracias, es muy duro pero tenía tantas ganas de hacer cosas que Dios me da la oportunidad de estar aquí".

Quiero decirles que encontré a un gran amigo que es Dios y ahora no lo suelto, es mi compañero de viaje. quiero decirles que lo busquen, no esperar a que te pase algo malo, déjalo entrar y verás cosas maravillosa", concluyó.

