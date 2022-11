Legarreta la vetó: Tras estar presa y romance lésbico, exactriz de Televisa anuncia su retiro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz y cantante, quien trabajó en varias telenovelas y realitys de Televisa y ahí hasta le produjeron su bioserie, dejó sin palabras a todos sus admiradores y fans pues hace algunas horas confesó que ya planea su retiro luego de 5 décadas de carrera. Se trata de Lupita D'Alessio, quien en una reciente conferencia de prensa reconoció que "ya es tiempo" de despedirse de los escenarios.

La llamada 'Leona Dormida' debutó en la empresa de San Ángel realizando melodramas como Cartas sin destino, Ana del aire, Paloma, Pacto de amor, Tiempo de amar y Lo Blanco y lo negro, pero luego de quedarse sin su contrato de exclusividad también trabajó para el Ajusco con la novela Ellas, inocentes o culpables en el año 2000. Eventualmente volvió al Canal de Las Estrellas pero se dice que fue vetada de un fuerte pleito.

Como se recordará la intérprete de Mudanzas y otros éxitos explotó en contra de Andrea Legarreta y de Galilea Montijo porque presuntamente ellas se burlaron de su hijo, quien en ese momento se dedicaba a vender helados. De hecho D'Alessio estaba tan furiosa que se enlazó en vivo al programa Hoy y en plena transmisión las amenazó con "sacarle los ojos" sino paraban las humillaciones en su contra.

Desde hace unas semanas la madre de Ernesto y Jorge D'Alessio regresó al Canal Azteca Uno debido a que dio la exclusiva a Pati Chapoy sobre su regreso a los escenarios y también en la íntima entrevista con el programa Ventaneando la reconocida intérprete, quien admitió romances con otras mujeres, habló sobre duros momentos de su vida personal como su etapa de vicios, sus múltiples divorcios, su rehabilitación, entre otras cosas.

Y aunque muchos pensaban que el regreso de 'La Leona Dormida' duraría bastante tiempo, ella acaba de informar que ya planea su adiós de los escenarios: " Creo que es tiempo", confesó en una rueda de prensa para promocionar su espectáculo Gracias Tour de Lupita. La originaria de Tijuana resaltó que aunque se siente muy bien vocalmente, su cuerpo necesita un descanso: "Ya voy a cumplir 69 y tengo que pensar que va a haber un momento que me toque que ir".

D'Alessio, quien estuvo presa por varias semanas en 1993 por evasión fiscal, explicó que de momento no tiene una fecha exacta para decir adiós pues es una decisión difícil de tomar pero aseguró que su despedida será por todo lo alto: "Hay que irse bien, fuerte, sana, vocalmente bien, arriba no abajo, no mal. Creo que es importante saberse retirar; aunque sean sentimientos encontrados, aunque sea tu vida el escenario".

