Muerte de afamado actor y cantante, orilla a sus hermanos a recaudar fondos con este fin

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- El pasado sábado 5 de noviembre se confirmó que el actor y cantante Aaron Carter había perdido la vida a los 34 años de edad, evento que sacudió a la audiencia pues pese a haber tenido que lidiar con las adiciones, no había un indicio que informara sobre problemas en su salud; no obstante, se ha mencionado que los problemas mentales fueron los que lo llevaron a atentar contra su vida.

El actor quien ganó fama tras incursionar en la cadena de televisión Nickelodeon, fue encontrado al interior de su casa ubicada en California por su amada de llaves, quien al entrar al baño del citado artista, lo encontró en su bañera sin signos vitales. Esto al llevó a pedir apoyo de las autoridades quienes trataron de reanimarlo sin que tuvieran éxito. Pese a loo anterior, las causas del deceso no han sido reveladas pues se espera que más estudios permitan saber la información.

Aaron Carter. Foto: Twitter

Mientras el publico y sobre todo la familia llora la ausencia de Carter, sus hermanos, entre ellos el integrante de la agrupación Backstreet Boys, Nick, han tomado la decisión de recaudar fondos que permitan que la fundación On our Sleeves: The Movement for Children's Mental Health cuente con recursos suficientes para combatr las enfermedades mentales, dotación que seria a nombre del finado cantante quien mucho tiempo estuvo lidiando con afectaciones similares.

"En su nombre, se ha iniciado un nuevo fondo de donación en beneficio de @onoursleevesoffical, una importante organización de salud mental infantil que ayuda a familias en todo Estados Unidos", indicó Nick Carter.

Además del intérprete de temas como I want it that Way o Everybody, la hermana gemela de Aaron, identificada como Angel, invitó a la audiencia a sumarse a esta colecta que permitirá que más personas, en especial menores de edad, atraviesen por un evento como su hermano, el cual lo llevó a posiblemente atentar contra su vida y lidiar con problemas como adicciones o ataques de ira.

"La enfermedad mental genera tantos problemas diferentes en tu vida y puede dar lugar a problemas graves como la adicción", remarcó su hermana.

Foto: Twitter

Nick Carter dejó claro que él funge como embajador de esta fundación sin fines de lucro, a la cual ayudará ahora que su hermano ya no se encuentra en el plano terrenal y por lo que además informó, los problemas que ambos habían tenido en el pasado ya se habían arreglado, evento que lo ah llevado a trabajar más arduamente en esta colecta que beneficiaría a cientos de personas a nombre del finado actor y cantante.

Fuente: Tribuna