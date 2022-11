Roxana Castellanos queda impresionada con este hombre; la comediante hasta pidió conocerlo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde del pasado lunes, 14 de noviembre, la actriz, comediante y conductora, Roxana Castellanos compartió un video en donde aparece un hombre trabajando y hablando de los sistemas de creencias; sin embargo, parece ser que su discurso la dejó tan impactada que la celebridad no dudó pedirle a sus seguidores de la aplicación de la cámara que la ayudarán a encontrarlo puesto ¡quiere conocerlo!

Todo ocurrió el día de ayer, cuando la presentadora de Cuéntamelo, ya! compartió un video en donde se puede ver a un hombre, quien está boleando los zapatos de otra persona, de hecho, es el cliente quien está grabando al sujeto, quien mientras realiza su labor, comenzó a hablar sobre el sistema de creencias por medio de una anécdota que vivió luego de ir a una plática mientras su hijo, Gabriel, estaba en rehabilitación debido a que sufría de hipotonía, es decir, padecía de disminución de la tensión muscular.

El hombre afirmó que durante aquella plática, el orador les pidió a los presentes que dejasen de creer en Dios, acto seguido mostró un video grabado en Holanda, Ámsterdam, durante el primer congreso de economía, al que acudió Albert Einstein, a quien cuestionaron si "creía en Dios", por lo que el afamado científico reconoció que "jamás" había creído en el ser supremo: "Eso no sirve, eso deberían de quitarlo".

El sujeto continuó su historia declarando que los presentes comenzaron a cuestionar a Einstein del por qué no creía en Dios, a lo que él respondió: "Yo no creo en Dios, porque es más fácil creer que pensar. La creencia se me hace muy chiquita y el pensamiento me parece muy grande. Yo no creo en Dios. Yo pienso en Dios. Les voy a decir por qué no creo. La creencia no se puede discutir y algo que no se puede discutir no se puede mejorar", relató el sujeto.

Parece ser que la historia del hombre, quien aparenta tener grandes dotes de narrador, dejó impresionada a Roxana Castellanos quien se propuso la labor de encontrarlo, por lo que compartió su video y preguntó: ¿Alguien sabe dónde está el señor? Me encantaría conocerlo", pero no solo fue ella, ya que otros famosos reaccionaron impresionados en la sección de comentarios, tal fue el caso de Alessandra Rosaldo, Ariadne Díaz y Mauricio Garza.

