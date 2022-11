Se volvió mujer: Tras traición con TV Azteca y vencer al cáncer, galán sale del clóset en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de Televisa, quien se volvió mujer en una obra de teatro y estuvo en algunos programas de TV Azteca al perder su contrato de exclusividad, vuelve a la televisora de San Ángel y sale del clóset en pleno programa en vivo. Se trata de Julián Gil, quien el año pasado dejó en shock al revelar que había superado el cáncer de piel tras mantener su enfermedad en secreto.

El famoso galán de telenovelas debutó en las filas de la empresa de San Ángel hace 13 años y participó en proyectos como Sortilegio, La que no podía amar, Hasta el fin del mundo, Sueño de amor, Por amar sin ley, Médicos, línea de vida, ¿Qué le pasa a mi familia? y La herencia, melodrama producido por Juan Osorio y para el cual bajó 10 kilos para dar vida a 'Próspero'. El actor argentino-boricua también ha sorprendido al transformarse en mujer para la obra Divorciémonos mi amor, luciendo irreconocible.

Julián Gil

Tras perder su contrato de exclusividad hace unos años y haber aparecido en programas del Ajusco como Ventaneando y Venga la Alegría, el actor regresó a las filas de Televisa para ser el invitado de De noche pero sin sueño, talk show de Adrián Uribe al aire por Univisión y Las Estrellas. Gil sorprendió al coquetear en vivo con el presentador y hasta salió del clóset entre risas, dejando en shock a la audiencia.

"Una gran actitud, guapo siempre....", decía Adrián Uribe para describirlo, para luego ser interrumpido por Julián quien le preguntó directamente: "¿Saldrías conmigo?". "Ok, si yo fuera mujer ¿saldría contigo?", le dice Uribe sorprendido, a lo que el galán de telenovelas le responde con un: "No, no, así como hombre, ¿qué mujer? así hombre. Si yo te invito a salir a cenar, al cine y de repente surgen cosas y te como a besos... ¿te dejarías?", le dice 'saliendo del clóset' a manera de broma.

Twitter @Canal_Estrellas

Muy nervioso y entre risas, Uribe le contesta: "¿Sabes qué? Ya... me estás convenciendo", a lo que Gil solo le agrega un: "entonces no me eche piropos", para aclararle que por eso empezó a coquetearle en pleno programa en vivo. Cabe mencionar que ambos estaban bromeando, pues tienen pareja estable desde hace tiempo. Uribe se casó por segunda vez con la brasileña Thuany Martins mientras que Gil tiene un romance con Valeria Marín, conductora de TUDN.

Fuente: Tribuna