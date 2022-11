Tras 8 años en 'VLA' y renunciar a TV Azteca, conductora se despide de 'Hoy' y se va de México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora, quien trabajó durante más de 8 años en Venga la Alegría y que en 2019 decidió renunciar a su contrato en TV Azteca, sorprendió a todos sus seguidores pues luego de haber confirmado su salida del programa Hoy, ahora presumió que ya está lejos de México. Se trata de la michoacana Tania Rincón, quien decidió dejar el matutino del Canal de Las Estrellas para cubrir el Mundial de Futbol 2022.

La exreina de belleza llegó a la televisión haciendo pequeñas participaciones en Televisa pero en 2008 se unió de lleno a la empresa del Ajusco siendo conductora del extinto programa Top Ten y luego se unió al elenco estelar de VLA, del cual decidió salir para buscar nuevos retos en su carrera. Lamentablemente meses más tarde Tania acabó renunciando también a su contrato de exclusividad pues ya no estaba contenta.

Tania Rincón formó parte de 'VLA'

Hace unos cuantos meses la también modelo de 30 años habló sobre la posibilidad de haber sido vetada de TV Azteca por traicionarlos con la competencia: "Creo que estamos viviendo un momento increíble donde ya puedes ir y venir (de empresa), ya no está tan grave y un veto... o sea seguramente ahorita no puedo poner un pie en Azteca... a lo mejor sí, porque me fui perfecto", declaró en el programa de radio La Caminera.

Hay que recordar que la oriunda de La Piedad, Michoacán, llegó a Televisa primero para conducir Guerreros 2020 y luego formando parte del matutino de Las Estrellas, además de que ha sido conductora de varios especiales. Sin embargo, el pasado viernes 'La Rincón' se despidió de Hoy ya que no estará trabajando en esta emisión por lo que resta del año debido a que se fue a cubrir el Mundial de Futbol 2022 a Qatar. La encargada de reemplazarla estas semanas será la famosa Marisol González.

El pasado sábado Tania emprendió el viaje tan especial hacia la fiesta de futbol más grande del mundo y hace varias horas mostró que por fin ya está en Doha, la capital del país árabe. A través de sus historias de Instagram, la guapísima presentadora ya compartió algunas imágenes en aquel lejano lugar donde ya comenzó a trabajar con el equipo de TUDN. Una de las primeras cosas que hizo la michoacana fue viajar en Metro, el cual es sumamente sofisticado, y visitar la plaza principal.

Tania Rincón presume que ya está en Doha

Fuente: Tribuna