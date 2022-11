Tras anunciar su salida de Televisa, elenco de 'Hoy' destroza a Escalona y la humillan por "ardida"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la controversial conductora Andrea Escalona, quien se integró a las filas de Televisa hace 4 años y recientemente confirmó que sale del aire por su embarazo, fue víctima de las críticas debido a que varios de sus compañeros del programa Hoy la criticaron por "ardida". Los famosos estuvieron de invitados en un podcast y sacaron a flote las problemáticas que se han vivido detrás de cámaras.

En una entrevista con el youtuber Edén Dorantes la hija de la fallecida Magda Rodríguez anunció que debido a que se encuentra en la recta final de su embarazo ya tiene fecha prevista para abandonar el matutino e irse a descansar: "Faltan tres (semanas) para salir del show y esperar a que llegue cuando llegue. Como es (parto) natural, llegará cuando deba llegar. La fecha es el 26 de diciembre. Una tortota bajo el brazo", expresó.

Andrea está a punto de dar a luz

Pero mientras eso pasa, hace algunas horas Andy fue exhibida por sus compañeros Raúl Araiza y Paul Stanley, quienes contaron con lujo de detalle un fuerte berrinche que hizo detrás de cámaras en el programa Hoy. Mientras estaban como invitados en un podcast, los conductores mencionaron que a su compañera no le gusta perder y ella admitió que era verdad: "Soy competitiva, soy una mujer competitiva, siento que es mi vida".

Ella siempre se enoja", expresó 'Poly'.

'La Escalona' declaró que solamente dos veces se ha peleado con 'El Negro' y procedió a contar cuándo fue la vez que más la hizo enojar: "Como lo quiero, cuando hay cariño como que te enchilas más". La también actriz de 36 años relató que en una ocasión el hijo de doña Norma Herrera se quiso pasar de listo mientras estaban jugando el juego de Huevos Estrellados y le reventó uno en la cabeza, pero el golpe fue sumamente fuerte y violento.

"Perdió mi equipo, le toca a Tania (Rincón) reventarme un huevo y ya le conozco la manita a Tania... 'El Negro' llega, estoy esperando el golpe de Tania, y siento un pinch... zape a nivel nacional y dije 'pinch... Tania, se la mam...'", detalló. Por otro lado, la productora Andrea Rodríguez, quien también estaba en la entrevista, explicó que Tania Rincón siempre "tiene miedo" de darle un huevazo muy duro a su sobrina.

Posteriormente Andrea se enteró que no había sido Tania quien la golpeó sino Raúl y enfureció en su contra: "Yo me enchilo y me dice este 'órale, pinch... niñita, ya vas a llorar' me dijo así al aire". Pero el problema no paró en el foro, pues la discusión debido a este golpe siguió hasta los camerinos: "Este wey se enchiló también", añadió Stanley mientras que su compañero admitió que notó que Escalona estaba sumamente molesta.

Ya fuera de cámaras, Galilea Montijo también se metió en el pleito para defender a Tania pues creyó que Andy y la productora estaban atacándola: "Tania decía '¿y yo qué? yo no tengo qué ver en este problema, este no es mi problema' y le digo 'tranquila, no te estoy regañando'", contó Rodríguez Doria. Raúl recordó que en ese momento la única persona que no se metió en la polémica pelea fue la conductora Andrea Legarreta.

Todos estaban gritando y Paul sale todo venenoso 'tú te ardes de todo Escalona'", dijo entre risas.

Fuente: Tribuna