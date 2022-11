Tras casi perder un ojo y un oído por un trágico accidente, presentador de TV 'rompe el silencio'

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- La tarde del pasado lunes 14 de noviembre, medios estadounidenses informaron que el presentador de televisión Jay Leno, había sufrido un terrible accidente donde, al interior de su bodega de autos, uno de ellos comenzó a incendiarse, provocándole severas quemaduras en el rostro que lo llevaron a ser intervenido quirúrgicamente sin que hasta el momento se supiera cuál es su estado de salud.

Cabe destacar que cercanos al antes mencionado revelaron que pese a que las heridas eran graves, no había tenido daños permanentes en el ojo u oído izquierdo, área de su rostro que resultó con más heridas; sin embargo, seguía sin haber un parte médico oficial causando preocupación entre sus seguidores pues a la fecha, figura como uno de los personajes más carismáticos de la televisión estadounidense.

En medio de la incertidumbre, el mismo presentador rompió el silencio y explicó que aunque tiene severas lesiones en el rostro, se encuentra "bien", lo que ha dado cierta tranquilidad pues se creía que el fuego había afectado toda su cara. "Tuve algunas quemaduras graves por un incendio de gasolina. Estoy bien. Solo necesito una semana o dos para volver a ponerme de pie", destacó.

Leno quien cobró fama internacional tras conducir el programa Tonight Show que ahora tiene Jimmy Fallon, relató a los medios que el pasado domingo 13 de noviembre se encontraba al interior de su garaje donde se encuentra su colección de automóviles; no obstante, uno de ellos comenzó a incendiarse de manera sorpresiva causando una explosión, misma que alcanzó al conductor y por lo que de inmediato fue llevado al Grossman Burn Center de Los Ángeles donde fue operado de emergencia.

El día del accidente, Jay Leno participaría en la convención Financial Brand Forum 2022 donde se reveló que no podía asistir por una emergencia médica personal; no obstante, no se esperaba que dicha emergencia involucrara quemaduras graves en su rostro, mismas que para ese entonces, ponían en riesgo su estado de salud. "Su familia no pudo brindarnos muchos detalles, pero hubo una emergencia médica muy grave que impide que Jay viaje", dijeron en dicho evento.

Al no tener conocimiento de lo que realmente había sucedido, se había corrido el rumor respecto a que Leno había perdido la vida en un adecente de auto; sin embargo, pronto se mencionó que, si bien estaba en un hospital, tenía signos vitales. "Todo lo que sabemos es que está vivo, por lo que nuestras oraciones están con él y su familia esta noche".

