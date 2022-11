Tras pleito con Chapoy y años presa, protagonista de novelas vuelve a 'Hoy' desfigurada y vetada

Ciudad de México.- Una polémica actriz y cantante, quien desde hace años mantiene un fuerte pleito legal en contra de Pati Chapoy y TV Azteca y que realizó su última novela en Televisa hace 9 años, generó revuelo pues hace algunas horas llegó al programa Hoy desfigurada por las cirugías. Se trata de la controversial Gloria Trevi, quien ha sido muy criticada por su supuesto abuso de arreglitos en el rostro que la hacen ver irreconocible.

Como se recordará la intérprete de Pelo suelto y otros éxitos estuvo en prisión durante 4 años hasta que la liberaron en 2004 pues no encontraron pruebas en su contra. La originaria de Monterrey, Nuevo León, había sido señalada por los delitos de rapto y corrupción de menores debido a su vínculo con Sergio Andrade, quien fue su pareja y quien estuvo detenido al igual que ella por trata de personas y secuestro.

Antes de la controversia Gloria logró realizar varias películas como Zapatos viejos, Papa sin catsup y Pelo suelto, mientras que luego de ser absuelta la intérprete regiomontana incursionó en novelas como Libre para amarte (2013) donde fue la protagonista y hasta formó parte del reality Pequeños gigantes en 2011. Y es que ella siempre alegó ser inocente e incluso hasta demandó a quienes afirmaban lo contrario, como Pati Chapoy. Se dice que esta controversia provocó que la cantante acabara vetada del Ajusco.

Yo no quiero justicia, porque eso es una especie de venganza... ellos me atacaron (en TV Azteca), yo no inicié la demanda como una represalia, yo cuando salí de la cárcel me dediqué a trabajar", declaró hace unos años.