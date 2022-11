Villana de Televisa explota en Twitter tras sufrir tremendo accidente en un vuelo a Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.- La tarde del pasado lunes, 14 de noviembre, una afamada villana de telenovelas de Televisa, explotó de furia en sus redes sociales después de haber sufrido un inesperado accidente durante un vuelo a Guadalajara, Jalisco. Y es que, la querida celebridad no se guardó nada e increpó contra la empresa de aviación, así como también se les fue con todo a los trabajadores de aquel viaje. Entérate de todo lo ocurrido.

Azela Jacqueline Robinson Cañedo, mejor conocida simplemente como Azela Robinson es una talentosa actriz nacida en Londres, Reino Unido y aunque pasó parte de su niñez y juventud en el territorio gobernado por al Reina Isabel, la celebridad eventualmente tomó la decisión de viajar a la Ciudad de México, donde debutó en la película Traficantes del Vicio, posteriormente fue vista en otras películas como Soy Batalla, El extensionista y El trono del infierno, aunque su mayor oportunidad llegó tras aparecer en televisión.

En el año 1993, Azela se unió a Televisa, donde realizó gran parte de su carrera artística, al aparecer en melodramas de gran renombre como: Mujer de nadie, Los ricos también lloran, La desalmada, El manantial, Laberintos de Pasión, Ya no creo en los hombres, Llena de amor, Pobre niña rica, La otra, Contra viento y marea, Cachito de cielo y Cuna de lobos (2019) por mencionar algunas producciones.

Azela Robinson sufre accidente en un avión

Parece ser que, actualmente, Azela decidió tomarse un descanso de los foros de grabación, por lo que se le ha visto disfrutando de la boda de su único hijo, quien contrajo nupcias en fechas recientes, pero la histrionista no dio mayores detalles, más allá de lo mencionado anteriormente. Por otro lado, se supo que la estrella de televisión se fue a disfrutar de sus vacaciones; sin embargo, el día de ayer, la celebridad pasó por un mal momento, mismo que denunció en redes sociales.

Todo ocurrió durante la tarde ayer, cuando Robinson abordó el vuelo 240 hacía Guadalajara, Jalisco, en una afamada empresa de aerolínea mexicana; sin embargo, en algún momento, una azafata habría derramado un refresco de manzana sobre la actriz, quien denunció que la moza no se disculpó tras lo ocurrido y ni siquiera le dio algo para limpiarse, lo que provocó la furia de la actriz quien no dudó en lanzar una denuncia en la aplicación del ave azul.

¿Por qué son tan groseras sus azafatas? Me empapan toda con un refresco de manzana y no son capaces de darme un servilleta, mucho menos de ofrecer disculpas. No se les olvide que sin nosotros los clientes, ustedes no son nada", declaró la actriz