Adiós Chapoy: Tras 14 años en TV Azteca y 'salir del clóset', conductor de 'Ventaneando' deja México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido conductor de Ventaneando, quien lleva 14 años en las filas de TV Azteca, abandona el programa de espectáculos para irse fuera de México. Se trata de Ricardo Manjarrez, quien se ausentó de la emisión de este miércoles del programa de Pati Chapoy pues se fue a Las Vegas, Nevada para cubrir la ceremonia de los Latin Grammy, los cuales serán transmitidos este jueves 17 de noviembre.

Como se recordará, el conductor de 38 años empezó su carrera en las filas del Ajusco hace 14 años, cuando ingresó al programa de espectáculos como reportero de la antigua sección 'Paparazzi'. Con el paso de los años, Ricky empezó a demostrarle a Pati Chapoy todo su talento y hace un par de años debutó al aire como conductor en la emisión que lleva 26 años al aire. Aunque Ricky nunca ha hablado de su vida personal, se rumora que habría salido del clóset y hasta que tendría pareja, pero no ha sido confirmado.

Instagram @ventaneandouno

El presentador seguido publica fotos en su cuenta de Instagram ya sea de sus viajes, sus comidas y su trabajo. Sus más de 50 mil seguidores no dejan pasar una oportunidad para dejarles bonitos comentarios en sus imágenes, por lo que no pasó desapercibida su última publicación en esta red social. Junto a una fotografía del presentador posando frente al logo de los Latin Grammy, escribió: "Burnin’ up like neon lights! #latingrammy", con Las Vegas, Nevada como su ubicación.

Instagram @rickymanjarrez

Aunque varios internautas le preguntaron si cubriría el evento, él no contestó, aunque es más que obvio que estará reportando todo para Ventaneando. Y es que este miércoles 16 de noviembre no se presentó en el foro de la emisión, en la que estuvo como invitado Toño Mauri contando su testimonio de vida y cómo salió adelante tras casi morir por Covid-19. Ricky ya está listo para dar un golpe a la competencia en Televisa con toda la información sobre el evento que será conducido por Thalía, Anitta, Luis Fonsi y Laura Pausini.

Como se recordará, Manjarrez acaba de estar en el ojo del huracán luego de que en Twitter reportaran que presuntamente se había filtrado un video íntimo del conductor. Unas cuentas de Twitter difundieron un video, que posteriormente fue eliminado, en el que aparece un hombre quitándose el pantalón y los calcetines frente al espejo. Uno de ellos aseguró que era Ricky y que hasta él mismo se había grabado, pero él acudió a la misma plataforma para desmentirlos, asegurando que no se trataba de él.

Siento defraudarte Emmanuel, pero no soy yo jaja. Ojalá cheques tus fuentes ¡Saludos!", le escribió.

Fuente: Tribuna