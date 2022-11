Adiós Televisa: Tras salir del clóset y 25 años retirada, protagonista renuncia y abandona México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica exprotagonista de telenovelas abandona las filas de Televisa para regresar a la actuación. Se trata de la controversial Yolanda Andrade, quien confirmó que vuelve en una serie pero no en la televisora de San Ángel, pese a que ha estado en la empresa durante más de 31 años. La presentadora de Montse & Joe se desarrolló como actriz muchos años, sin embargo, desde hace 25 que no hace un melodrama pues se ha enfocado en la conducción.

La sinaloense empezó su carrera artística en la televisora de San Ángel como actriz, protagonizando telenovelas como Buscando el paraíso y Sentimientos Ajenos antes de enfocarse en la conducción desde 1997. Durante décadas ha trabajado en la empresa, pues en TV Azteca ha tenido diferencias con la conductora de Ventaneando Pati Chapoy, con quien recientemente tuvo un fuerte encontronazo en redes luego del escándalo en el que involucraron a Verónica Castro.

Como se recordará, Andrade salió del clóset como lesbiana hace años y siempre ha sido transparente sobre sus romances con mujeres, muchas de ellas del espectáculo. Hace unos años, acaparó titulares pues ventiló que presuntamente se casó con Verónica Castro en una ceremonia simbólica, aunque la primera actriz lo negó y hasta aseguro que se retiraría. Yolanda siempre ha asegurado que dice la verdad y hasta confesó que le fue infiel a su ex Montserrat Oliver con la protagonista de Rosa Salvaje.

Ahora, tras años retirada de la televisión, en entrevista para el matutino Sale el Sol de Imagen Televisión, Yolanda reveló que pronto regresa a la actuación, pues será en 2023 que vuelva a la pantalla chica con una serie que hizo no para Televisa, sino para la plataforma Netflix y fuera de México: "Acabo de terminar una serie pata netflix y eso fue uno de los retos más importantes de mi vida". Y sobre si esto significa su regreso definitivo a la televisión comentó: "Veremos, la hice en Colombia y fue muy espectacular".

Además, no descartó más adelante tener una participación especial en una telenovela, bromeando al respecto: "Digo, las telenovelas son una fantasía, algunas... y yo creo que ser la mamá de, no sé, si soy la mamá de Silvia Pinal está perfecto, un honor. La mamá de Lucía, mientras no le de pecho está bien", dijo entre risas. Por otro lado, hace unos días acudió a un asilo a regalar sillas de ruedas: "Ese lugar es muy especial porque es un lugar de los periodistas y los que tengamos la oportunidad de llegar a ser viejos, posiblemente no tengamos seres queridos que cuiden de nosotros por eso es importante cuidar a los adultos mayores", manifestó.

Finalmente, Yolanda y Montserrat celebran 30 años del canal Unicable, propiedad de Televisa, por lo que primero la sinaloense reveló si se ha enterado que algún artista no quiera acudir al programa por su personalidad: "Es más, yo tengo una lista negra de la gente que no quiero en mi programa (...) es mi casa, mi programa", dijo. Ambas aseguraron sentirse felices de formar parte del canal de Televisa, pese a que el regreso de Andrade no sea en la televisora, pues seguro ya no cuenta con exclusividad.

