Ciego y salió del clóset: Tras destruir a Legarreta y veto de 'Hoy', galán de Televisa llega a 'VLA'

Ciudad de México.- Un polémico actor y conductor, quien insultó fuertemente a Andrea Legarreta luego de haber trabajado juntos en el programa Hoy y casi queda ciego luego de haber sido golpeado afuera de su casa, llega al matutino de TV Azteca Venga la Alegría. Se trata de Alfredo Adame, quien pasó de ser uno de los galanes más cotizados de telenovela en Televisa a uno de los personajes con más pleitos mediáticos luego de haberse divorciado de la madre de sus hijos en el 2019.

Como se recordará, Adame protagonizó melodramas en San Ángel como Yo no creo en los hombres, Retrato de familia y Más allá del puente, sin embargo, luego de su divorcio de Mary Paz Banquells, no ha dejado de involucrarse en escándalos y sostener pleitos con varios famosos como Rey Grupero, Gustavo Adolfo Infante, Carlos Trejo y hasta la presentadora Andrea Legarreta, a quien acusó de presuntamente serle infiel a su esposo Erik Rubín y de haberlo vetado de Televisa.

Tras 'salir del clóset' a manera de broma luego de que ventilaran que presuntamente tenía una relación con un hombre y una mujer trans, de nueva cuenta Adame se involucró en un pleito que resultó en él casi quedando ciego. Sí, el histrión fue golpeado a las afueras de su casa por dos sujetos, lo que le causó varias fracturas en el rostro por las que tuvo que ser operado y una grave herida en el ojo, el cual estuvo en riesgo de perder, perdiendo un poco la vista.

Alfredo Adame

Ahora el histrión aparece en la competencia Venga la Alegría luego de la golpiza que sufrió en septiembre para informar que decidió otorgarles el perdón a sus agresores, a pesar de que en días pasados negaba esta posibilidad. Aunque en la audiencia del pasado viernes Adame expresó su deseo de llegar hasta la última instancia contra las personas que le provocaron la pérdida del 30 por ciento de la visión y el riesgo de un futuro glaucoma, la situación cambió de un día para otro.

A la salida del Reclusorio de la CDMX, comentó: "Yo no llego a ningún arreglo hasta que nos esté garantizado mi seguridad que es lo que más me importa y obviamente se haga la reparación del daño. No me importa la reparación del daño, ese no es el problema", dijo. No obstante, durante la audiencia de este fin de semana, el conductor confirmó que cambió de opinión porque "no le quiere hacer daño a nadie".

"La verdad yo no le quiero hacer daño a nadie. Ellos decían, imploraban que su familia, que ellos acaban de tener un bebé. La intención nunca ha sido dañar a la gente, pero no tengo el corazón para hacerle daño a la gente". Y sobre la cantidad que recibió, explicó: "No es ni el diez por ciento de lo que realmente ha costado esto, prácticamente fue para mis chicles". Finalmente, mandó un mensaje a su primera exesposa Diana Golden, quien pidió que le hiciera unas disculpas públicas.

Que ya deje de fumar mota, ella no tiene... la única sentencia dice 'pagará 28 mil 210 pesos (casi mil 500 dólares)', ya se los deposité al abogado", concluyó.

Fuente: Tribuna