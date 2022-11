Desfigurada y enferma: Tras 23 años desaparecida de Televisa, actriz los traiciona con 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y cantante, quien lleva 23 años retirada de las telenovelas, aparece en las pantallas del programa de TV Azteca Ventaneando. Se trata de Thalía, quien rompió el silencio sobre los presuntos ataques que señalaron habría hecho contra Shakira y su nueva canción Monotonía tras su separación de Gerard Piqué. La mexicana aclaró el asunto luego de ser confirmada junto a Anitta, Luis Fonsi y Laura Pausini como presentadores de los Latin Grammy.

Como se recordará, Thalía triunfó por años en melodramas de Televisa como Quinceañera, Pobre señorita Limantour y Luz y sombra, sin embargo, su fama llegó sobre todo con la llamada 'Trilogía de las Marías'. En 1992, la intérprete de Amor a la mexicana protagonizó María Mercedes en 1992, en 1994 Marimar y en 1995 María la del Barrio. Aunque tenía el contrato de exclusividad más caro de la época, según reportes, se alejó unos años de la actuación.

En 1999 volvió a la pantalla chica para ser la protagonista de Rosalinda con Fernando Carrillo, sin embargo, este fue su último proyecto y desde entonces se ha dedicado a la música. La artista de 51 años ha recibido fuertes críticas por presuntamente lucir desfigurada y haber abusado de arreglitos en el rostro, además de que ella misma ha declarado que la ha pasado mal porque padece la enfermedad de Lyme desde hace 13 años, sin embargo, ahora fue involucrada en otro escándalo.

Y es que según viralizó un diario en TikTok, Thalía presuntamente había criticado a su colega Shakira y su tema Monotonía: "La canción me parece patética y Shakira una mujer dramática. Pienso que si ese hombre la dejó fue porque ya no la quiere... Ella debería considerarse y no tratar de dar lástima con ese tipo de canciones dedicadas a un hombre que ya no la quiere", fue lo que aparentemente había dicho la mexicana.

Sin embargo, Thalía aprovechó su aparición en la conferencia de prensa de los Latin Grammy, la cual fue transmitida en las pantallas del programa Ventaneando, para pronunciarse directamente sobre esta controversia y aclarar que pese a todos las especulaciones y malentendidos, su amistad con la colombiana continúa intacta: "Ustedes como acaban de decir, me conocen, yo estoy aquí, en esta carrera de cuántos años, de cuántas décadas, y saben el ser humano que soy, y saben las palabras que salen de mi boca durante toda esta carrera", dijo.

Posteriormente, la esposa de Tommy Mottola declaró: "¡Jamás usaría una palabra así para una amiga que amo tanto como ella!, o sea, Shak y yo tenemos una relación de amistad de años, es parte de nuestra familia". Por otro lado, aclaró cómo fue que contactó a Shakira para ver el malentendido: "Cuando empezó el tema inmediatamente whatssapie: 'Shak ¿qué onda?, ¿has visto?'. (Shakira me respondió) 'baby, yo sé quién tú eres, o sea ni te preocupes, olvídate'", contó Thalía.

De la misma manera, la cantautora mexicana aseveró: "Y cuando estás bien entre amigas, lo que inventan, lo que digan, no es tuyo, no te pertenece". Por otro lado, se pronunció contra los que difundieron la información falsa: "Yo vivo, creo definitivamente en el poder de Dios, y pongo a las personas o la persona que pusieron esta nota afuera en sus manos, para que les de luz, les de amor, les de armonía, que se acerquen a él, que les cambie la vida, en vez de destrozar, construir, creo que el mundo ahorita está en plena destrucción, hay que construir".

Qué bonito que puedo aclarar esto aquí, sobre todo porque pudo afectar mi amistad con ella, olvídate mi prestigio, olvídate mi nombre, me interesa mi amistad con mi amiga", finalizó.

