Escándalo en la música: Baterista de The Neighborhood fue despedido por esta razón

Los Ángeles, California.- Este miércoles 16 de noviembre la agrupación The Neighborhood confirmó que su baterista, el músico Brandon Fried fue despedido luego que la vocalista de la banda de indie The Marías, María Zardoya de 32 años de edad, lo acusara por haberle hecho tocamientos inapropiados, causando que la reputación de la agrupación se viera opacada por tales señalamientos.

La vocalista de The Marías, relató a través de su cuenta en Instagram cómo fue que sucedieron los hechos en donde Fried se vio involucrado, causando que The Neighborhood se volviera tendencia pues la presunta víctima sugería que de manera inmediata se consiguieran a un nuevo baterista, ya que el que actualmente tenían le había hecho pasar "una de las cosas más incómodas" en la vida.

"Estaba en un bar anoche, y Brandon Fried, el baterista de The Neighbourhood, me manoseó debajo de la mesa. Fue una de las cosas más incómodas que he experimentado. Sentí una invasión de mi espacio, privacidad y cuerpo", destacó la cantante.

De manera inmediata, The Neighborhood banda que ha sobresalido por temas como Afraid, The Beach o Sweater Weather, informó por la misma vía que la cantante ten todo su apoyo al tiempo que calificaban como inapropiado cualquier comportamiento similar contra las mujeres, por tal motivo, Brandon Fried ya no formaba parte de la alineación, mientras que el acusado se pronunció pidiendo una disculpa a María Zardoya por el comportamiento que había mostrado, evento que confirmaría que los hechos fueron ciertos.

"Estoy terriblemente avergonzado con María. Mis acciones fueron inexcusables e intolerables. No reflejan quién soy como persona, pero claramente es un reflejo de en quién me convierto bajo la influencia", manifestó el músico.

El comunicado que Brandon Fried lanzó además involucra un reconocimiento a un problema de abuso de alcohol y diversas sustancias, lo que de inmediato lo llevó a remarcar que iría en busca de ayuda profesional. "Quiero disculparme con las mujeres que han sido víctimas de cualquier tipo de comportamiento que las ha dejado sintiéndose incómodas y violadas", concluyó en su comunicado.

Hasta ahora, se desconoce si pese a que el baterista fue despedido de la agrupación, la agraviada interpondrá algún tipo de demanda pues a raíz del movimiento #MeToo, este tipo de señalamientos está severamente penalizado y por tal, se investiga de oficio. Será en los siguientes días cuando se aclare qué sucederá con el baterista o si el evento terminará con su salida oficial de la banda.

