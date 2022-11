Golpe a la dinastía: Mhoni Vidente lanza duro mensaje a hijos de Vicente Fernández: "Que se cuiden"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La dinastía Fernández ha estado en boca de todos durante los últimos días y es que se acerca el primer aniversario luctuoso del patriarca, don Vicente Fernández, y han surgido nuevos rumores de que la relación entre sus hijos nuevamente está fracturada. Aunado a esta situación recientemente la astróloga Mhoni Vidente compartió una advertencia que presuntamente le dejó el fallecido cantante en sus sueños.

La semana pasada se especuló que Vicente Fernández Jr. presuntamente había acabado en pleito con sus hermanos Gerardo y Alejandro Fernández pues no estuvo presente en la primera ofrenda que le ofrecieron a 'Don Chente' en el Día de Muertos. No obstante, el propio empresario salió a decir que ellos estaban más unidos que nunca: "No estuve presente por cuestiones de trabajo, no como se ha manipulado en diferentes redes sociales, no hay ningún conflicto con nadie de mi familia", declaró.

Dinastía Fernández

Y mientras los rumores de una ruptura familiar no dejan de circular, hace algunos días Mhoni confesó que había tenido un encuentro místico con el llamado 'Charro de Huentitán' y dijo que a través de ella les envió un mensaje a sus hijos: "Me dijo 'diles que se cuiden mucho de un secuestro, de una demanda legal". La vidente de origen cubano y mexicano señaló que el patriarca de los Fernández se le apareció en sus sueños.

Atención a la familia Fernández, les manda decir que se cuiden de un problema relacionado con la violencia".

En el video publicado a través de su canal de YouTube, la astróloga comentó todos los detalles del sueño que tuvo con don Vicente, quien perdió la vida la madrugada del domingo 12 de diciembre: "Sñé a Vicente, lo veía como cuando estaba joven, delgado, su bigote negro, cantando, que lo veía en una televisora donde estaba antes, me lo topaba y me decía, 'Mhoni, sácame una carta'", explicó.

Asimismo, Mhoni le lanzó un mensaje directo a 'El Potrillo': "La carta del loco lo está afectando, se aleja del mundo espiritual, esta misma carta le dice que debe tomar un tratamiento psicológico por lo que ha vivido tras la muerte de su papá". En tanto que la vidente también habló sobre 'El Junior' y su futura boda con Mariana González, asegurando que su matrimonio tendrá éxito contrario a lo que todo el mundo piensa.

