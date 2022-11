Juan Soler recuerda la vez que estuvo tras las rejas por culpa de su padre

Ciudad de México.- El actor argentino Juan Soler, sorprendió a la audiencia, luego de confesar que en una ocasión estuvo en prisión, esto luego de que su padre, Juan Valls, lo denunciara por un delito que cometió, dándole una importante lección de vida, pues tras lo ocurrido ya no volvió a cometer los mismo errores del pasado, aunque eso ocurrió hace muchos años.

Estas declaraciones salieron en la dinámica del matutino Sale el Sol, La diana de Ana para la sección de Trapitos al Sol del matutino, donde de la misma forma Ana María Alvarado, recordó los desplantes por parte de Yadhira Carrillo, entre otras cosas vividas durante su carrera como periodista, pues ya cuenta con muchos años en los medio.

Y es que se le preguntó a Soler sobre "¿qué harías si descubres que un hijo tuyo cometió un delito?", a lo cual él de inmediato dijo que "Haría lo que hizo mi papá, que fue demandarme", dejando en claro que le dio una importante lección de vida, esto tras golpear a una persona de manera brutal en un bar, supuestamente por agredir a su hermano.

¡Qué mad**a (golpiza) le puse al cab**n (hombre). Este señor agredió a mi hermano. Sí, lo defendí. Pero luego me acusaron de abuso en la legítima defensa porque le tendría que haber pegado una vez y no 160 como le pegué", indicó.

A lo cual de inmediato el señor Valls procedió en llevar a su hijo a la comisaría, donde quedó a disposición de las autoridades, donde estuvo detenido durante tres días enteros, esto supuestamente por alterar el orden, además de de abuso en la legítima defensa debido a que él era superior a quien agredió, de quien no quiso dar más detalles.

(Mi papá) me llevó a (la comisaría) y dijo: 'él fue'. Me encantó que lo hiciera", advirtió. "Me dijo 'ven, ven, súbete al coche'. (Le pregunté) '¿dónde vamos, papá?'. (Él me respondió) 'ya vas a ver a dónde vamos' y me llevó a la comisaría. Y dijo: 'mi hijo fue el que hizo esto'", contó.