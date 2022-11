¿Lo defiende? Franco Escamilla reacciona al chiste de 'Platanito' sobre Debanhi Escobar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunos días en redes sociales se hizo viral una de las presentaciones de 'Platanito', comediante mexicano quien lleva por nombre Sergio Verduzco en donde abordó el tema de la muerte de la joven Debanhi Escobar quien tras pasar varios días desaparecida, fue encontrada al interior de una cisterna en el municipio de Escobedo en Nuevo León, tema que sigue siendo delicado para la comunidad en general y sobre todo para la familia quien ha pedido se ejerza justicia.

El comediante, quien se disculpó de manera pública a través de las redes sociales, resaltó que hablaba no como 'Platanito', sino como Sergio Verduzco y como tal, coincidía con el hartazgo de la sociedad en torno a la ola de violencia que se vive en el país; sin embargo, él convive con muchas mujeres a diario, incluyendo familiares, por quienes teme que no regresen n día a casa, de ahí que insistiera en externar una disculpa pública por haber tocado un tema que sabe, no debía.

Instagram @platanitoshow

Aunque el comediante habló de esto casi de manera inmediata, internautas lo criticaron asegurando que sus disculpas no eran sinceras; no obstante, Franco Escamilla, quien también se dedica a la comedia y al Stand up, defendió al comediante al asegurar que para la comunidad en general es más fácil echarles a ellos la culpa por hacer un chiste, lo que también ha dividido opiniones entre los internautas pues algunos insisten en que se trata del humor negro que ambos manejan mientras que otros insisten en que hay temas donde nos e puede cruzar la línea.

Durante la más reciente emisión del programa Mesa Reñoña que conduce standupro con sede en Monterrey, éste remarcó que hay gente que todavía piensa que, cuando los comediantes hacen un chiste sobre este tipo de temas, terceros penarían que el público de inmediato agrediera a una mujer y esto no es así, por lo que se tradujo como una forma de defender a su colega.

"Es mucho más fácil echarle la culpa a un comediante, porque hay gente muy pen…, perdónenme que se los diga así, que de corazón cree que por hacer un chiste de esos alguien va a decir, 'sí es cierto, voy a ir a golpear o matar a una mujer'. No señores, la gente que violenta mujeres son imbéciles que algún daño tienen a nivel cerebral, que no podemos entender y van a hacer sus pen… existan o no esos chistes".

Instagram @francoescamillaoficial

Durante su intervención, Escamilla quien es también conocido como 'El Diablo', lamentó que en lugar de hacer algo para detener este tipo de situaciones donde la violencia es protagonista, se busque cancelar a un comediante por eventos como los que atraviesa actualmente 'Platanito' sobre la joven Debanhi Escobar, motivo por el cual la influencer Ana Valero manifestó que sería mejor hacer una exigencia a las autoridades para garantizar más seguridad y dejar de lado al comediante que hoy es juzgado por la sociedad.

"No necesitas ni de leyes, ni de religión, para saber que matar a alguien está mal. O sea, es algo básico. La vida, dice la ley, es un bien intrínsecamente válido, pero a mí si me ca… que a partir de ahí, se suelte a '¡no, es que deben de quitar a todos los comediantes!'", aseveró molesto Franco Escamilla.

¿Qué dijo 'Platanito'?

A través de la red social TikTok, se hizo viral el chiste que 'Platanito' hizo referente a la muerte de la joven en cuestión la cual fue reportada como desaparecida el pasado 9 de abril y 13 días después, se encontró al fondo de una cisterna perteneciente a un Hotel en el municipio de Escobedo. "Imagínate ahorita, un dos, tres por Debanhi que está en la cisterna, no mam… ¿De dónde era Debanhi? De Monterrey ¿Cómo murió? Ahogada. En Monterrey donde no hay agua", dijo.

Este comentario de inmediato pidió que 'Platanito' fuera cancelado pues no es la primera vez que se vale de eventos coyunturales de esta índole para tener temas en sus espectáculos. Esto ha llevado a internautas a recordar cada uno de los comentarios de humor negro que usa, al tiempo de resaltar que ya ha sido incluso señalado por acoso sexual.

Foto: Ilustrativa

Fuente: Tribuna