Luto en la TV: Muere mamá de famosa exconductora de Televisa y famosos lloran su partida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el mundo del entretenimiento mexicano se encuentra de luto debido a que una famosa exconductora de Televisa se encuentra sufriendo la muerte de su madre. Se trata de Joanna Vega Biestro, quien actualmente forma parte de la cadena Imagen TV y que hace algunas horas confirmó la partida de la mujer que le dio la vida, la señora Luz María Biestro de Vega.

La desafortunada noticia fue dada a conocer a través de un comunicado de prensa que emitió su televisora, donde le dieron el pésame y le mandaron un sincero mensaje de apoyo a su colaboradora: "Todos los que formamos parte de Grupo Imagen lamentamos y extendemos las más sinceras condolencias a nuestra compañera Joanna Vega-Biestro por el sensible fallecimiento de su madre Luz María Biestro de Vega".

Y añadieron: "Nos unimos a la pena que embarga a su familia. Descansa en paz". Asimismo la propia colaboradora del programa Sale el Sol, a donde se integró desde el año, también utilizó sus redes sociales para publicar un emotivo mensaje de despedida para su madre. A través de sus historias de Instagram, Joanna publicó una fotografía en la que aparece posando al lado de la señora y escribió: "Vuela muy alto mamita linda. Gracias por tu vida".

Más adelante la conductora mexicana de 42 años compartió otra imagen en donde solo aparece un escrito dedicado para la ahora fallecida: "Gracias mamá. Porque me diste la vida y me entregaste tu amor. Porque velaste mis sueños y modelaste mi corazón. Porque escuchaste mis dudas y tu consejo me hizo mejor. Porque hoy lucho y trabajo y tu nombre me da valor. Gracias mamá, por tu amor", se lee en la publicación.

Sin embargo, hasta el momento no ha detallado la causa del repentino fallecimiento y se desconocen cómo serán sus servicios funerarios. Diversos colegas de la cadena Imagen TV como los periodistas Ciro Gómez Leyva y Francisco Cea y la conductora Marlene Stahl expresaron sus condolencias a su compañera. Asimismo, Ana María Alvarado usó su Twitter para expresarle su apoyo: "Me uno a la pena por la que atraviesa la familia. Te quiero@vegabiestro".

Joanna se despide de su madre

Vega se inició en el medio artístico como reportera de Televisa Espectáculos y en 2016 dio la sorpresa de unirse a las filas del Ajusco, donde le dieron la oportunidad de conducir el programa del canal A+ ¿Qué hay de comer? junto a Omar Fierro y Marta Guzmán. Mientras que actualmente forma parte del matutino Sale el Sol, donde hace unos meses tuvo una fuerte pelea con su compañero Gustavo Adolfo Infante quien hasta la amenazó con correrla del programa.

Fuente: Tribuna