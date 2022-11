"Por infiel": Tras cancelar boda con Irina Baeva, Geraldine Bazán humilla a Gabriel Soto en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que desde hace semanas circulan versiones que aseguran que Gabriel Soto e Irina Baeva terminaron su romance, la prensa no pudo evitar cuestionar a Geraldine Bazán sobre el tema. Y es que como se recordará, la actriz de Corona de lágrimas 2 y el histrión de Mi camino es amarte se divorciaron en 2017 luego de que él fuera relacionado sentimentalmente a la rusa. Aunque en su momento negaron una infidelidad, meses después se confirmó que eran pareja.

Durante una gala en la que se reconoció a 19 mujeres que han destacado en distintas ramas profesionales, entre ellas Geraldine, la actriz de Televisa fue abordada por reporteros, quienes querían saber su reacción ante la posible separación entre su exmarido e Irina luego de que cancelaran su boda en varias ocasiones y una revista reportara que presuntamente ya habían terminado hace unos meses pero no han hecho pública la noticia para mantener las apariencias.

Gabriel Soto habría terminado con Irina Baeva

Tajante, Geraldine respondió sobre el tema en entrevista para el programa Hoy: "Y la sororidad, ¿qué onda mamacita? Ese es un tema que no tiene nada que ver conmigo y justo estamos aquí para hablar de algo bien positivo y bonito, entonces creo que no tiene caso que hable, porque aparte no me compete y no tengo nada que decir". No obstante, uno de los reporteros insistió y le preguntó: "Es el papá de tus hijas, ¿me imagino que siempre le vas a desear el bien?".

Con una sonrisa, Bazán solo se limitó a decir: "Claro que sí". No obstante, la humillación más grande para el histrión, quien se dice podría tener un romance con su compañera en la telenovela Mi camino es amarte Sara Corrales, vino después. Al preguntarle sobre la posibilidad de reconciliarse con Soto, Bazán fue contundente y tajante con su respuesta, limitándose a decir "No" mientras se alejaba del lugar, desatando las risas de los presentes.

Usuarios de inmediato acudieron a los comentarios para opinar al respecto, afirmando que de ser cierto que Soto y Baeva terminaron, él se lo habría buscado por "infiel", aunque él siempre insistió en que nada pasó mientras estaba casado, relato que en su momento fue desmentido por Geraldine, quien rompió el llanto al señalar las veces que sospechó que había algo entre su ex y la actriz. "Por infiel le pasó eso", "lo que mal empieza mal termina", "¿qué esperaba ella luego de andar de robamaridos?", fueron algunos mensajes.

Por otra parte, la artista mexicana también habló de los valores que ha inculcado en sus hijas sobre apoyarse entre mujeres y reveló cómo pasarán las fiestas decembrinas: "Este año les toca pasar Navidad con su papá, y Año Nuevo ya les tengo un plan increíble, una sorpresa, porque me encanta dentro de mis posibilidades que ellas conozcan, que viajen, me encantaría darles el mundo entero". Finalmente, le preguntaron sobre su vida amorosa, luego de que se dijera que tenía nuevo galán con quien estuvo en Madrid, España.

Siempre (estoy abierta al amor) ... No, no, no (no conquisté un español). Me encanta alborotar al gallinero… Es que a veces el amor no se puede ocultar, muchas gracias", concluyó.

Fuente: Tribuna