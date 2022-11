¡Sale del aire! Tras 15 años en Televisa, famosa conductora confirma despido en vivo: "Gracias"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida conductora de Televisa, quien lleva 15 años en sus filas, se despide del público y confirma que sale del aire. Se trata de Paola Rojas, quien anunció que sale de su programa Al Aire con Paola Rojas luego de 6 años. Y es que a través de un comunicado, la televisora de San Ángel informó que será reemplazada por otro conductor en el noticiero matutino debido a cambios que alistan para su parrilla de contenidos.

La también conductora de Netas Divinas, programa transmitido por Unicable confirmó lo publicado por N+ Media este martes y mediante redes sociales publicó un video de ella en la playa y escribió en la descripción: "Me preparo para un nuevo inicio. Me alisto para crear y crecer. Abrazo esta vida y sus cambios que me acercan más a ti". De inmediato, colegas como Natalia Téllez, Consuelo Duval, Danielle Dithurbide y Mauricio Mancera le desearon mucho éxito y la llenaron de elogios.

Instagram @paolarojas

Además, la mañana de este 16 de noviembre, Paola de nueva cuenta corroboró la noticia y agradeció al público por seguirla en este camino, manifestando: "Gracias también por todos sus mensajes tan cariñosos luego de que ayer se compartiera el anuncio de que este programa pronto va a entrar en una nueva etapa y bueno, nosotros que hemos despertado juntos tantos años, ahora... coincidiremos poquito antes de dormir en eso de la cocción y la preparación de lo que viene para más adelante, pero por lo pronto gracias de verdad por todo el cariño, aquí seguimos".

El anuncio de que Paola abandonará el importante noticiero matutino, al aire por Las Estrellas, fue confirmado este martes 15 de noviembre por Prensa N Más. La empresa anunció que estos cambios, aunado al de Denise Maerker quien también saldrá de su noticiero En Punto, obedecen a estrategias que fortalecerán la apuesta digital que tienen planeada. Aunque señalaron que Paola no se irá de la televisora, sí la dejaron sin ese trabajo: "Paola Rojas dirigirá y conducirá un nuevo programa en N+ Media".

Este nuevo proyecto fortalecerá la apuesta digital a través de una propuesta de mayor cercanía con las audiencias digitales", escribieron.

Cabe mencionar que la noticia de que Paola sea reemplazada por Genaro Lozano causó inconformidad en la mayoría de usuarios en redes sociales, pues internautas cuestionaron que sea despedida, ya que siempre ha hecho un trabajo impecable: "Qué pena que saquen a Paola, era excelente", "Qué desastre se está volviendo Noticieros Televisa", "Un error terrible de Televisa hacer esto", fueron algunos de los comentarios tras la decisión.

Fuente: Tribuna