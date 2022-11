Tensión en Televisa: Manelyk sufre brutal caída en 'Hoy' y Andrea Legarreta rompe en llanto al aire

Ciudad de México.- Hace algunos momentos la producción del programa Hoy dio una lamentable noticia que hasta hizo llorar a la conductora Andrea Legarreta debido a que informaron que Manelyk González tuvo que ser sacada de las instalaciones de Televisa en ambulancia luego de sufrir un brutal accidente. La famosa modelo e influencer tuvo una fuerte caída mientras ensayaba su coreografía para Las Estrellas Bailan en Hoy.

Como se sabe, actualmente los participantes de este reality se encuentran en su semana de Boomerang lo cual que quiere decir que todos intercambiaron de pareja y en este caso a ella le tocó bailar con el actor Josh Gutiérrez. Lastimosamente durante la mañana de este miércoles 16 de noviembre Mane sufrió una dura caída que la dejó fuera del programa y que además causó que fuera llevada al hospital de emergencia.

En las imágenes presentadas por la producción del matutino de Las Estrellas se puede observar que Josh estaba cargando a la exintegrante de Acapulco Shore cuando de pronto pierden el equilibro y ella cae contra el suelo de lleno, dándose un fuerte golpe en la cabeza y lastimándose también el cuello: "Fue una tragedia, yo me espanté muchísimo, su cuerpo estaba completamente en los hombros, hubo un desequilibrio", dijo el actor de novelas como Vencer el pasado.

No hubo control, no pude detener ni siquiera tantito las piernas y lo que me preocupa mucho es que tenía un chichón que tenía en la cabeza".