Tras despido en Televisa y fracaso en TV Azteca, exconductora de 'Hoy' reaparece sin dinero y enferma

Ciudad de México.- Una famosa conductora, quien luego de haber trabajado 47 años en Televisa fue repentinamente despedida sin liquidación, sorprendió a todos sus fans pues hace algunas horas reapareció ante la prensa luego de su fracaso en TV Azteca y admitir que encontraba en la quiebra. Se trata de Talina Fernández, quien ha sufrido rechazo en el medio debido a su edad y también por las acusaciones que hay en contra de su hijo Coco Levy.

La llamada 'Dama del Buen Decir' trabajó durante toda su carrera en San Ángel apareciendo en programas como Viva el domingo, Noche a noche, Rim Bom Video, Hasta en las mejores familias, Nuestra casa, entre otros, y también integró al elenco del programa Hoy en dos etapas distintas. Sin embargo, en 2019 Talina se quedó sin contrato de exclusividad y la despidieron de un día para otro sin un pago de liquidación, lo cual le provocó severos problemas económicos.

Aunado a ello con la llegada de la pandemia la comunicadora de 78 años perdió su trabajo en la radio y se enfrentó a una severa crisis económica. Debido a su edad, pasó meses fuera del aire porque no le daban trabajo pero pudo recuperarse gracias a la contratación de Imagen TV como colaboradora del matutino Sale el Sol hasta que este 2022 la despidieron. Luego se unió al Ajusco por primera vez concursando en MasterChef Celebrity pero hace unas semanas quedó eliminada y nuevamente salió del aire.

Desde que quedó fuera del reality culinario, Fernández estuvo ausente de los medios y es que decidió alejarse de los reflectores porque la prensa no paraba de preguntarle acerca de la acusación que hay por acoso en contra de su hijo Jorge 'Coco' Levy'. Por fortuna hace algunas horas la conductora volvió a la farándula y apareció en un evento en la CDMX, donde en un principio estalló contra reporteros que se acercaron a entrevistarla.

¡Estoy sorda! traigo aparatos, el ruido que ustedes hacen me vuelve loca, me asustan mucho, tengo dos tumores, no me empujen por favor, les suplico que tengan atención conmigo", comentó mientras no dejaba de taparse los oídos.