Tras ser llamado "imbécil", Juan Vidal explota en vivo y hunde a Niurka Marcos: "Me duele"

Ciudad de México.- La polémica e inesperada ruptura entre Juan Vidal y Niurka Marcos no ha dejado de dar de qué hablar debido a que la pareja se encontraba más enamorada que nunca y además acababan de confirmar que ya tenían planes de boda. Hace algunas horas el originario de República Dominicana por fin rompió el silencio y ventiló los detalles de su truene, además de que lanzó un mensaje en contra de la cubana.

Como se sabe este par de artistas se enamoró mientras formaban parte del reality La Casa de los Famosos en Telemundo y aunque muchos llegaron a pensar que su romance finalizaría al final del programa, estos estuvieron juntos varios meses y hasta se comprometieron en matrimonio. Al regreso de sus vacaciones en Perú, la vedette presumió por todo lo alto que mientras estaban en Machu Picho Juan le había propuesto casarse de una forma muy peculiar.

Pero todo el amor se desvaneció de un día para otro y la semana pasada Niurka se le fue con todo a Juan, asegurando que es todo un patán y que ella no es la única mujer a la que ha lastimado: "Eso hizo que yo no lo tomara personal, porque ha sido una mier... conmigo, lo fue con Cynthia, lo fue con la otra y hasta con la mamá de la niña... Lo amo, pero es un imbécil. Prefiero quitármelo de arriba porque es una cosa muy tóxica".

Niurka y Juan planeaban casarse

Tras haber permanecido en silencio, hace algunas horas el actor de telenovelas como Soltero con hijas por fin le respondió a 'Mamá Niu' enviando un certero mensaje. En entrevista exclusiva con las conductoras del programa La Mesa Caliente, Vidal señaló en primer lugar que está sorprendido por la actitud de su exnovia: "Sí duele, (sobre todo) cuando hemos tenido todas las conversaciones que tuvimos en privado y que salga todo esto. No le diría nada, ahorita quiero asimilar esto".

El dominicano de 45 años también señaló que siempre estuvo en desacuerdo con que Niurka ventilara detalles de su relación y es que asegura que a él le gusta llevar su vida privada en lo privado. Además explicó que de momento no tiene nada qué decirle: "No he mencionado nada, yo ahorita quiero asimilarlo". Asimismo, declaró que la exactriz de Televisa enfureció y cortó con él debido a que no estaba de acuerdo con un viaje que iba a realizar.

Yo iba de México a Miami dos días a ver a mi hija y de ahí a agarrar el avión el lunes para llegar a Santo Domingo (República Dominicana). Lo que ella me dejó entender a mí es que ella quería hacer el viaje desde Mérida a Miami todo el tiempo y ahí tuvimos un conflicto y se molestó".

Juan asegura que él mismo invitó a la exesposa de Juan Osorio a pasar unos días con él en República Dominicana pero de un día para otro todo cambió: "Corte a… (me llama) '¡animal!'", dijo molesto al mismo tiempo que negaba ser un narsicista como Niurka aseguró: "Yo no quiero más relaciones... esto nunca me había pasado, duré 10 años con la madre de mi hija y no me gusta que mi relación íntima de pareja sea una película para el público".

