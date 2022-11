Adiós Televisa: Manelyk reaparece tras accidente y confirma que deja 'Las Estrellas Bailan en Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la mañana de este jueves 17 de noviembre reapareció Manelyk González en el programa Hoy luego de que un día antes se reportara que había sido hospitalizada de urgencia debido a que sufrió una brutal caída mientras ensayaba en los foros de Televisa. La influencer mexicana y Josh Gutiérrez estaban repasando su coreografía para Las Estrellas Bailan en Hoy cuando ella cayó duramente contra el piso.

La razón por la que la también modelo de 33 años no estaba bailando con Luis 'Potro' Caballero fue porque esta semana es de Boomerang, lo cual que quiere decir que todos intercambiaron de pareja. Josh fue uno de los más afectados luego del accidente e incluso hasta rompió en llanto en vivo: "Fue una tragedia, yo me espanté muchísimo, su cuerpo estaba completamente en los hombros, hubo un desequilibrio... No hubo control, no pude detener ni siquiera tantito las piernas y lo que me preocupa mucho es que tenía un chichón que tenía en la cabeza", relató.

Mane permaneció en silencio durante horas luego de la caída y la tarde de ayer miércoles solo publicó una instantánea en sus historias de Instagram en las que aparece usando collarín: "¡Estoy viva pajaritos! En la noche que me sienta más tranqui y no me den ataques de lloradera hago live desde mi Facebook", aseguró. Mientras que esta mañana de jueves reapareció en el matutino de Televisa y compartió una triste noticia.

Mientras aún se encontraba en el hospital, González platicó con las cámaras del programa Hoy y contó cuál era su estado de salud así como el parte médico: "Me acaban de hacer todos los estudios necesarios, radiografías, tomografías, y todo lo que exista en el hospital y tengo una contusión cerebral, esguince cervical y aparte tendinitis postraumática", relató mientras estaba en una silla de ruedas y usando hasta collarín.

Y luego de reencontrarse con Josh, la exintegrante del reality Acapulco shore no pudo contener las lágrimas: "Perdóname, no fue tu culpa obvio, ni la mía o sea, pero ya estoy bien, no quedé loca, más de lo que ya". Por supuesto, Josh también se disculpó con su compañera y le expresó todo su cariño. Lo más duro de esta situación fue que Manelyk informó que durante más de una semana tendrá que dejar de bailar, lo cual la pone en la cuerda floja para permanecer en LEBEH.

No ven van a ver en algunos días", dijo ella en el video, mientras que Galilea Montijo explicó que serán 10 días de reposo.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy