Adiós Televisa: Tras perder exclusividad y pleito con Galilea Montijo, actriz queda fuera de 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien tiene 17 años de carrera en Televisa y presuntamente se quedó sin contrato de exclusividad hace unos meses, desató la preocupación de sus miles de fans debido a que este jueves 17 de noviembre salió del aire y abandonó la conducción del programa Hoy. Se trata de Marisol González, quien supuestamente tuvo fuertes roces y pleitos con Galilea Montijo en el pasado.

La nacida en Torreón, Coahuila, saltó a la fama luego de ser coronada como Nuestra Belleza México en 2002 y luego estudió actuación en el CEA por lo que se unió a la empresa de San Ángel. Realizó su debut en 2005 con la telenovela Contra viento y marea, además de que tuvo pequeñas participaciones en las series Vecinos (2007) y RBD: La Familia (2007) para después convertirse en conductora de Televisa Deportes.

Marisol ingresó por primera vez al matutino de Las Estrellas en 2018 realizando la cobertura del Mundial de Rusia y meses más tarde la contrataron de fijo. Sin embargo, a mediados de julio del 2021 la presentadora renunció al programa tras más de 2 años al aire en medio de rumores de que estaba teniendo roces con sus compañeras Galilea Montijo y Andrea Escalona, quienes presuntamente la trataban mal, según reportó Álex Kaffie.

Además el 'Villano de los espectáculos' reportó que la esposa del exfutbolista Rafael Márquez Lugo tuvo restringida la entrada a la empresa de los Azcárraga luego de su repentina salida de Hoy y otros medios mencionaran que había tenido que rogar por trabajo a los productores porque nadie la contrataba. Sin embargo, la propia exreina de belleza aclaró que salió del matutino por asuntos familiares y no por malos tratos de sus compañeras.

Me fui en el momento en el que más contenta estaba, más integrada me sentía y que me habían arropado todos, sonará muy cliché pero se hizo una familia... Era el programa con el que más soñaba y en el momento en el que más contenta me sentía tuve que hacer una pausa por un tema familiar", dijo en Pinky Promise.