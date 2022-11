Adiós TV Azteca: Tras abusar de cirugías, 'La Bebeshita' renuncia a 'VLA' y debuta en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica exparticipante de Enamorándonos, 'La Bebeshita', sorprende al hacer su debut en la competencia de TV Azteca, Televisa. Sí, Daniela Alexis, quien saltó a la fama en el controversial reality del Ajusco hace 6 años, acudió como invitada al programa Monse & Joe de Unicable, el cual es conducido por Yolanda Andrade y Montserrat Oliver. La ahora conductora de Venga la Alegría habló de sus múltiples cirugías y cómo ha cambiado su cuerpo mediante el bisturí.

Como se recordará, 'La Bebeshita' se volvió famosa al participar en el reality show Enamorándonos en el 2016. El programa transmitido por TV Azteca y conducido por Carmen Muñoz tuvo gran éxito y ella siempre destacó por su carisma y buen humor, lo que le permitió seguir trabajando en la empresa del Ajusco. Tras participar en MasterChef Celebrity el año pasado y fracasar, 'La Bebeshita' se integró a MasterChef Junior como conductora junto a Tatiana y al matutino Venga la Alegría Fin de Semana.

Y aunque permanece al aire en el matutino de fin de semana, la conductora sorprendió al aparecer en las filas de Televisa luego de 6 años en la competencia. Daniela Alexis se sinceró en Montse & Joe sobre sus cirugías, las cuales han sido numerosas para transformar su físico. Aunque luce muy bien, la conductora se ve muy diferente a cómo lucía en el pasado. Ella nunca ha ocultado los procedimientos estéticos que se ha practicado y por ese motivo ha conquistado al público, aunque también recibe críticas.

El antes y después de 'La Bebeshita'

La presentadora, quien publica fotografías atrevidas en una conocida plataforma, ya había revelado en el pasado que se ha gastado casi un millón de pesos en sus cirugías (entre liposucciones, aumento de busto, bótox) y ha mostrado su impactante antes y después en redes, sin embargo, en el programa de Unicable, compartió que no está conforme con sus cirugías y va por más. Sobre su experiencia en OnlyFans, dijo: "Es que según yo me siento muy sexy desde chiquita y me gusta enseñar. Como que antes en la pubertad no estaba tan desarrollada y cuando me operé dije 'voy a enseñar' y desde ahí si no voy escotadita no me siento bien".

"Me operé todo junto de paquete. Me operé, sí fue medio pesadona: nariz, bubi, pompa y lipo de una (...) duré meses con la faja, muriéndome (...) no (tuve el resultado que quise) me volví a operar después, ya sabes que uno cae en cirujanos que tal vez están de moda y de repente confié y no me operó como yo quise, se me complicó, me volvió a operar, engordé", confesó. Además, reveló que no le gusta hacer ejercicio ni estar a dieta: "Yo no hago y sigo buena (...) si la cuidas normalona no engordas tanto", comentó.

Yo me quiero hacer otra lipo porque quiero más pompa, más cadera. la primera me quitó grasa de la cadera porque según yo quería pompas medio fit y ya no m gustan. Ahora quiero pompas más Kardashian", dijo, para luego compartir que antes trabajaba en restaurantes de mesera en patines. Finalmente, al ser cuestionada sobre si alguna vez tuvo un novio que le regalara cosas, señaló: "Soy muy tonta para eso, yo soy la que mantiene a los niños", concluyó desatando las risas.

