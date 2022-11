Alerta en la dinastía Pinal: Luis Enrique Guzmán dice que "hay ciertos celitos" de Sylvia Pasquel

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los pleitos entre familia son algo muy común; sin embargo, cuando se trata de personajes de la farándula suelen tener más relevancia en especial si se involucran temas relacionados con la herencia, como le acaba de ocurrir a los hijos que Silvia Pinal quienes aparentemente están en medio de una seria pelea por los bienes de la diva del Cine de Oro mexicano.

Los involucrados en este lamentable evento son Sylvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán, quienes pese a ser medios hermanos, recibirán parte de los bienes de la también presentadora de televisión una vez que ésta deje el plano terrenal. Aunque aparentemente hay un testamento y según lo revelado por 'Pepillo' Origel la albacea es la productora Tina Galindo, los hijos de la primera actriz siguen estando en el ojo del huracán ya que se ha hablado, 'La Pasquel' ha arremetido contra su hermano a quien acusa de supuestamente ser mantenido por su madre y por ello, él quiere ser el que herede todo.

"Se convirtió en el vocero oficial de mi mamá, de sus desgracias, porque no habla más que de sus desgracias. Lo que no se vale es que nada más habla de puras cosas que le salen mal a mi mamá, eso no está padre", asevera Sylvia Pasquel.

Aunque la veracidad de los audios no ha sido tocada por ninguna de a partes, el hijo de Enrique Guzmán fue el primero en romper el silencio y aseguró que no hay ninguna disputa por los bienes de la actriz. "No, no es que estemos en disputa, ni que nos peleemos la ropa, yo no entiendo esas cosas que dicen que nos peleamos por la ropa", mencionó.

Si bien el hermano de la intérprete de temas como Yo te esperaba, Eternamente bella o Verano peligroso dejó claro que no hay tal riña por la herencia de su mamá, sí explicó que la relación con la actriz Sylvia Pasquel ha sido distante, pero insistió en que la brecha generacional es la que más tiene que ver y no temas de índole monetario como se ha especulado.

"(La relación es) un poco distante, pero por lo normal, ella tiene 20 años más que nosotros, entonces es otra generación. Si se quiere unir bienvenida, sino también, o sea, cada quien tiene derecho a ser y pensar lo que quiera".

Antes de concluir con este tema, Luis Enrique Guzmán insistió en que en repetidas ocasiones ha habido problemas con sus hermanas; sin embargo, remarcó que entre hermanos siempre hay celos y en su caso no sería diferente. "No será la primera vez que mis hermanas hablen mal de mí, es lo normal, entre hermanos siempre hay eso como que ciertos celitos ¿no?".

Finalmente informó ante los representantes de la prensa que en el aspecto personal, ha decidido retomar la relación con Mayela Laguna con quien tiene un hijo en común, persona de la que s había separado pero ambos todavía mantienen amor el uno por el otro y, dado que la familia es muy importante para ellos, se dieron esta segunda oportunidad que permitió cerrar el tema referente a la pelea con su hermana.

"Son puras mentiras, no se crean nada, yo no soy esa persona que me pintan en las revistas".

