Bajó 120 kilos: Tras 27 años en Televisa, actor llega irreconocible a 'VLA' y da trágica noticia

Ciudad de México.- Un querido actor, quien estuvo 27 años en las filas de Televisa y lleva unos años alejado de la televisora, apareció en el matutino de TV Azteca Venga la Alegría pues hace una dolorosa súplica al público. Se trata de Rubén Cerda, mejor conocido por su personaje de 'Gordonio' en Cero en Conducta. El histrión, quien bajó más de 120 kilos gracias a una cirugía de bypass gástrico que se hizo en el 2006, solicita donadores de sangre de manera urgente para su esposa, quien se encuentra grave.

Como se recordará, Cerda debutó en la televisora de San Ángel en 1995 en el melodrama Agujetas de color de rosa. También apareció en otras como Mi pequeña traviesa, Alegrijes y Rebujos, Lola, Érase una vez, Zacatillo, un lugar en tu corazón, Mi corazón es tuyo y Sin miedo a la verdad en 2018, la última que hizo. En programas, estuvo en La Hora Pico, Diseñador ambos sexos, Vecinos, La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho.

Rubén Cerda bajó 120 kilos

Tras su cirugía en 2006, el actor logró recuperar su salud bajando más de 120 kilos, por lo que quedó irreconocible. Su transformación fue impactante, ya que ahora luce irreconocible. Al debutar en TV Azteca, Cerda declaró en entrevista para Venga la Alegría que se sometió a este procedimiento para controlar la diabetes y no porque estuviera interesado en perder peso por verse mejor físicamente. Ahora, el actor de 61 años vuelve al matutino con una terrible noticia.

El histrión está viviendo un calvario, pues su esposa y mánager Tere Herrero se encuentra hospitalizada y requiere un trasplante urgente de hígado: "Venimos al hospital porque tenía prevista una cita de laboratorio para que se hiciera unos análisis; sin embargo, yo la veía muy desorientada, así que la ingresé a urgencias", dijo para Venga la Alegría. Cerda suplicó a la audiencia donar sangre, ya que afirma que los pronósticos no son alentadores.

Rubén Cerda y su esposa Tere

"Me la están reportando como muy grave, por lo que requerimos de su apoyo para solicitar donadores de sangre y de plaquetas, esto es en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, conocido también como el Hospital de Nutrición (...) Ella es O positivo; sin embargo lo donadores pueden ser de cualquier tipo de sangre, lo estoy solicitando encarecidamente y que lo hagan por mi esposa, por Tere", explicó.

Posteriormente, el intérprete reveló que ni él ni sus hijos pudieron ayudar con la donación de sangre debido a que todos tienen una enfermedad crónico-degenerativa: "Yo soy diabético y en este momento me encuentro muy bajo de peso también por el estrés que estoy viviendo y estoy anémico, no pude donar yo. Mis hijos los tres son diabéticos, entonces estamos en la misma situación". Finalmente, Rubén reveló que su esposa no ha entrado a la lista de espera para poder recibir un trasplante de hígado.

Cerda explicó la enfermedad que padece su esposa, asegurando que se deriva de la obesidad que padeció: “Debido a ciertos estudios que faltan de hacerle, debido a la premura que requiere su cirugía el hospital está acelerando los procedimientos y los estudios para que ella pueda entrar lo antes posible a lista de espera (...) es una cirrosis hepática en el nivel 4 provocada por hígado graso debido a la obesidad que Tere padecía".

