Bajó 15 kilos: Tras amorío con mujer y un divorcio, conductora traiciona a 'VLA' y vuelve a Televisa

Ciudad de México.- Una famosa conductora, quien luego de confirmar su divorcio admitió que tuvo un romance con otra mujer, dio un duro golpe al rating de Venga la Alegría debido a que hace varias horas reapareció en el Canal de Las Estrellas. Se trata de la también cantante Chiquis Rivera, quien la semana pasada se unió a TV Azteca para los Premios de la Radio pero ahora regresa a Televisa para ser parte de la edición del 2022 del Latin Grammy.

Además de probar suerte en la música, la hija de la fallecida Jenni Rivera ha probado suerte como conductora de su propio podcast 'Chiquis and Chill' y además de diversas premiaciones. El año pasado luego de acabar su matrimonio con el también músico Lorenzo Méndez, Chiquis declaró que era "20 por ciento lesbiana" y admitió que en su juventud había tenido un romance con otra mujer que su mamá jamás aceptó.

Además en 2021 la intérprete de canciones como Entre Botellas y Paloma Blanca también estuvo involucrada en un asunto de vetos pues el periodista Álex Kaffie reportó que los ejecutivos de la empresa de San Ángel la amenazaron con 'congelarla' por irse al Ajusco al participar en Los Premios de la Radio. A ella no le importó esa advertencia y apareció en la mencionada gala al igual que esta semana. Asimismo ha dado varias entrevistas exclusivas al programa Venga la Alegría.

Sin embargo, esta semana la sobrina de Lupillo Rivera regresará a Televisa por todo lo alto y es que ya se está preparando para la edición 2022 del Grammy Latino que será televisado a través del Canal 5 en vivo desde Las Vegas, Nevada. Hace algunas horas reporteros del programa Cuéntamelo YA! se metieron hasta el backstage para platicar en exclusiva con Chiquis acerca de qué amuletos usa en este tipo de eventos.

La también escritora y modelo, quien en los últimos meses ha impresionado al bajar casi 15 kilos, detalló que ahora que está buscando ganar su segundo Grammy podría usar unos aretes que pertenecían a la 'Diva de la Banda' y que siempre carga con ella aunque no los utilice, así como una pulsera y un libro. Además también habló de su tremenda baja de peso y confesó que siempre se ha sentido guapa, pero está mejor que nunca.

Bajar de peso me ha ayudado mucho, siempre he sido una mujer muy segura, pero ahora me siento mejor".