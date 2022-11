En silla de ruedas y cayó en coma: Tras 37 años en Televisa y casi morir, galán se une a Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien ha estado casi 40 años en las filas de Televisa, llega al foro de Ventaneando con Pati Chapoy tras haber estado meses en coma y casi morir por Covid-19. Se trata de Toño Mauri, quien tras su contagio en el 2020 terminó meses en el hospital y al borde de la muerte. Médicos lograron salvarle la vida con un doble trasplante de pulmón, por lo que ahora lanzó un libro sobre sus vivencias y acude a TV Azteca a promocionarlo.

Como se recordará, el histrión y productor de 58 años participó en melodramas de San Ángel como Madres egoístas, Simplemente María, El privilegio de amar, Abrázame muy fuerte y La malquerida, sin embargo, se retiró de la actuación en el 2018 para enfocarse más en la producción. El hermano de Graciela Mauri, sin embargo, se contagió en el 2020 de coronavirus y ahí empezó su calvario, pues de un día para otro fue hospitalizado de urgencia, quedando en coma y luchando por su vida.

Toño Mauri se salvó gracias a un doble trasplante

Mauri estuvo cuatro meses en coma tras tener que ser intubado, además de que perdió 20 kilos durante el proceso. Casi un año después logró abandonar el hospital luego de que le donaran los pulmones que ahora lleva consigo. El actor abandonó el hospital de Miami en silla de ruedas, luciendo irreconocible, pero vivo, lo que lo motivó a escribir el libro Mi nueva vida, un gran milagro, en donde cuenta lo que vivió. Tras haber estado en el programa Hoy, este miércoles estuvo en Ventaneando.

A casi dos años de ese terrible momento, Mauri recordó aquellos terribles momentos: "Mi ángel que es Carla, mi esposa linda que la adoro, le tocó recibir las noticias, le hablaban y le decían 'señora lo sentimos mucho, pero Toño no va a pasar las siguientes horas', entonces ella era la vocera de la familia (...) muy duro, Carla recibió golpes muy fuertes", contó conmovido en el foro, para luego describir cómo fue salir del coma.

Toño Mauri sobrevivió al Covid-19

"Yo cuando desperté pensé que habían pasado 5 días, no me dijeron, y luego poco a poco me fui enterando hasta que supe que pasaron 4 meses. Yo había perdido todo, había perdido la movilidad, la masa muscular, ya tenía la traqueotomía, entonces no podía comer, no podía hablar, muy mal, ahí realmente fue donde perdí todo". Ante la pregunta de quién tomó esta decisión, el también productor explicó: "Yo pedí primero que me intubaran, porque después de intubarte es cuando entras en coma", señaló.

Y explicó: "pero es que cuando yo pedí que me intubaran ya no podía respirar, ya el oxígeno estaba a full, ya no podían darme más y la sensación de no poder respirar sientes que te estás ahogando". Posteriormente, el intérprete no pudo evitar soltar algunas lágrimas al recordar que se despidió de su familia al presentir que lo peor estaba por llegar: "En ese momento tristemente no tuve la oportunidad de... todo era por videollamadas, estaban restringidas las visitas, todo, yo veía a mis hijos y a Carla por videollamada".

"Pero fue tan rápido el proceso que no me dio tiempo de hacer una llamada... y lo único que pude fue grabarle un mensaje... y en ese mensaje… ¡ah!, pues una despedida", explicó. Al borde del llanto, contó lo que le dijo a sus seres queridos: "'Toñito que te vaya bien en la vida, Carlita te deseo lo mejor, Carla eres el amor de mi vida', era una despedida. Estaba muy triste porque despedirte de esa manera, sin poder abrazar a los que quieres y decirles 'a lo mejor ya no nos vemos más', eso me tenía muy agobiado".

Por último, el artista de 58 años agradeció públicamente a su pareja sentimental por agotar todas las opciones con respecto a su recuperación, pues gracias a eso, hoy sigue con vida: "Carla cuando le dijeron, ya Toño no tiene más, Carla dijo 'no, es que sí tiene que haber algo más', no se puede ir Toño así, y fue cuando empezó a buscar la opción del trasplante", finalizó, asegurando que la vida le pudo dar una segunda oportunidad.

Fuente: Tribuna