"Por favor, solo cállate": Critican de nuevo a Meghan Markle por su falso acento británico

Los Ángeles, California.- Aunque han pasado varios días desde que los Duques de Sussex, Meghan Markle y Harry Windsor fueron noticia tras participar en el funeral de la Reina Isabel II, evento que hizo más evidente los desplantes que la familia real les hace tras haber renunciado en 2020, ahora la exactriz de 41 años de edad vuelve a ser blanco de críticas pues al parecer, en su intento de ser ciudadanos británica su acento parece bastante "patético".

Cabe remarcar que las criticas contra la protagonista de la serie Suits se avivaron no por su participación en el funeral, sino que después de este evento ocurrido el pasado 8 de septiembre, la esposa del hijo menor del actual Rey de Inglaterra, Carlos III reveló que tuvo que abandonar el programa Deal or not deal porque era minimizada a ser solo una cara bonita que sostenía un maletín y ahora ella no quiere que su hija Lilibet de un año de edad, crea que es el rol de las mujeres en la industria.

Foto: Instagram @meghan.markle.official

Sin embargo, pese a haberse mostrado haciendo lo "moralmente correcto" durante su carrera, internautas le recordaron escenas más candentes que no se negó a filmar, por lo que fue calificada como "de doble moral" para tratar de encajar. Ahora, en el reciente episodio del podcast titulado Archetypes, Markle intentó sonar como toda una ciudadana inglesa en el marco en que ha estudiado para presentar el examen de ciudadanía.

En este episodio, Markle compartió el micrófono con la actriz británica Jameela Jamil quien protagoniza la serie She Hulk y, en el intento por encarar, la duquesa de Sussex la saluda con un "Hola. Hola mi amigo. ¿Como estas?", todo con una entonación al estilo inglés que no pasó desapercibido ni por los escuchas ni por la estrella de Marvel quien de inmediato le preguntó: "¿Estás bien, cariño? ¿Hola?".

Meghan Markle en el más reciente episodio del podcast 'Archetypes'

Aunque algunos han manifestado que posiblemente un problema de edición la hizo sonar con un intento de hablar con acento británico en el "Hello" que le dirigió a su invitada (solo se le escucha decir 'ello'), otros de inmediato se le fueron a la yugular pues remarcaron que posiblemente se burlaba de la manera de hablar de los británicos o bien, ella hacía un mal papel en el intento de tratar de sonar como una nativa.

"¿Ahora burlándose del acento británico? Por favor, Meghan, solo cállate", "Patético realmente" o "¡¡Ambas son tan 'artificiales' como parecen!", son algunos de los comentarios que se leen en la red.

Esta no es la primera vez que Meghan Markle es criticada por tratar de imitar el acento británico; la primera vez fue en 2018 cuando todavía era un miembro activo de la familia real y se acerco a saludar a la audiencia que sigue a la monarquía. La actriz nacida en California fue severamente criticada por la ciudadanía y la prensa de Inglaterra por tratar de encajar a través de su acento.

Fuente: Tribuna