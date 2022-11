"¿Quién es mi socia?": Cynthia Rodríguez responde ante los piropos hacia Carlos Rivera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora y cantante, Cynthia Rodríguez, volvió a sus redes sociales, donde estuvo en vivo en el que algunos fans la cuestionaron sobre los coqueteos que tienen sus fans con Carlos Rivera, a lo cual ella reaccionó de forma normal, pues son solo sus seguidores, quienes de manera constante le envían piropos a su Instagram.

Saludos socia… ¿Quién es mi socia? Necesito que se aclare ese punto en este momento, escucho que me dicen ‘socia’, pero quiero saber quién es mi socia real”, detalló Cynthia Rodríguez con una sonrisa.

Y es que ella siempre con una sonrisa argumentó que "¿quién es su socia?", debido a que muchos le dicen esa palabra, a lo cual ella todo se lo toma con humor, al seguir leyendo todo los mensajes que le dejaron, pues es parte de su interacción con sus seguidores, luego de varios meses de inactividad en sus plataformas, así como su desaparición de la televisión.

Por otra parte, se mostró muy feliz al encontrarse felizmente casada con Carlos Rivera, sin importarle que actualmente le llamen señora, pues es algo normal en su vida, a sus ya 38 años de edad, "Me dicen señora, soy una señora, Dios mío… Estoy feliz, ¿ustedes cómo me ven?… He recibido muchísimo amor, he ido a palenques y he recibido regalitos, abrazos y lo aprecio muchísimo".

Cabe destacar que ella en el mes de julio surgió el rumor de que ya se había casado con Carlos, a lo cual ella no había emitido un mensaje, a lo cual un mes más tarde, decidió aparecer el programa Venga la Alegría para aclarar todo así como anunciar su salida del matutino, esto para ocuparse de cosas personales, confesando que ya era una mujer casada.

Fuente: Tribuna